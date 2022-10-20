佐敦一間人氣Cafe最近推出限定免費送貝果，顧客只要惠顧指定數量新品，即可以免費換領咖啡味貝果，優惠更包括以優惠價$6起換購貝果，機會難得，貝果迷不要錯過！

佐敦人氣Cafe免費送Bagel！10月起買指定新品即可換咖啡味Bagel

位於佐敦德成街地下的「Café Revol」 ，開業6年以來，受不少街坊及食客支持。最近Cafe踏入6週年，今個月除了推出各款特色週年新品，同時亦推出限定優惠，由10月起每逢星期六，Cafe都會推出一款6週年新菜式及商品，顧客凡惠顧新品只要留起有關收據，就可以免費換購咖啡味貝果。

Cafe今個月已陸續推出不同新品，其中包括有韓式醬燒手撕牛頰肉班尼迪蛋（配拖肥荷蘭醬），配上慢煮手撕牛頰肉、自家醃漬紫甘藍及韓式大醬，再加上金黃色的日本蛋，荷蘭醬則混合咖啡製成，非常獨特。

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店內更推出茉莉花橙香英式鬆餅，內裡加入粒粒乾橙皮，配合藍莓芝士醬，味道香濃可口；除了菜品之外，Cafe亦推出「咖啡拼配豆及蠟燭限定套裝」等商品，款式新穎獨特。

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顧客凡於10月28日或之前惠顧任何6週年新品，於10月29日或30日出示相關收據，就可以優惠價換購咖啡味貝果，購買滿3款新品就可以優惠價$6換購，買滿4款更加可以免費換購貝果，數量有限，換完即止，大家不要錯過！

Cafe REVOL週年限定優惠 詳情

優惠日期：2022年10月28日或之前

換購日期：2022年10月29日至30日

曾購買1款新品｜可以優惠價$26換購Bagel

曾購買2款新品｜可以優惠價$16換購Bagel

曾購買3款新品｜可以優惠價$6換購Bagel

曾購買4款新品｜可以免費換購Bagel



*Bagel數量有限，換完即止。



Cafe REVOL 詳情

地址：佐敦德成街 4-16 號富裕臺地下 5 號舖

營業時間：

星期一至六｜08:00 – 18:00

星期日及公眾假期｜ 09:00 – 18:00

電話：3702 0170

