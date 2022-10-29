帶你去筲箕灣東大街掃街！港式懷舊小食　神級雞蛋仔、鮮魚肉燒賣

《好食玩飛》記者帶大家去筲箕灣東大街掃街！東大街向來是港式小食及料理的聚寶盤，今次由記者和大家一起去東大街食盡人氣高企的港式小食名店，當中包括全港首五名的雞蛋仔、乒乓球大小的鮮魚肉燒賣等，款款都別具風味！

筲箕灣東大街美食丨食盡港式懷舊小食！神級雞蛋仔、鮮魚肉燒賣

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筲箕灣美食【1】王林記粉麵潮洲魚蛋粉麵

片頭魚蛋撈粗 $48

筲箕灣有2大港式粉麵龍頭——王林記及安利，兩者人氣都不俗，其中王林記的粉麵更獲「味精少」、「魚蛋彈牙」兩大好評。港式撈麵均會附上一碗湯，正確食法是一口麵一口湯，無需把湯倒在撈麵中。今次記者試食了招牌片頭魚蛋撈粗，魚蛋有4粒，片頭亦有數大片，蠔油底粗麵色澤飽滿，一整碟上枱，賣相及份量都不錯。

撈麵底蠔油味道香口而不會過鹹，惟湯底偏鹹，配上撈麵一同吃較重口味。最令記者感到驚喜的是，麵底沒有絲毫鹼水味道，相當難得；片頭經油炸過後，爽口而帶有鬆香氣味，不過魚蛋說相對失色，即使可吃出以真魚肉製成，口感亦彈牙，但魚腥味明顯，相信炸魚蛋的表現應會較好。

筲箕灣美食【1】王林記粉麵潮洲魚蛋粉麵

地址：筲箕灣筲箕灣東大街10號A舖



推介程度：★★★★

CP值：★★★★



筲箕灣美食【2】呂仔記

三溝（生菜魚肉+碗仔翅） $24

平日較常在街邊小吃店看到兩溝（魚肉配碗仔翅），呂仔記就有三溝，即生菜、魚肉及碗仔翅混搭。整碗三溝上枱熱辣辣，上面放有一堆生菜，份量並不少。曾被網民評為全港Top5的碗仔翅果然名不虛傳，足料之餘口味溫和，配上軟糯的魚肉，表現相當亮眼，頗對記者口味。惟表面的生菜口感爽脆，與滑溜的魚肉碗仔翅配搭一起，稍顯格格不入，較可惜。

手打鮮魚肉燒賣 $34/8粒

呂仔記另一樣必試招牌，是由店家每日以新鮮魚肉手打製成、每日限量供應的魚肉燒賣。燒賣每粒都如同乒乓球一樣大小，賣相相當驚人。魚肉燒賣入口魚油及魚肉的香味濃郁，口感較坊間燒賣有嚼勁，亦可吃到魚肉的味道，不過與兒時回憶的街邊燒賣相距甚遠，相信會是追求鮮魚肉的朋友的心頭好。

筲箕灣美食【2】呂仔記

地址：筲箕灣東大街28至40號地下1號舖東興大廈



三溝

推介程度：★★★★★

CP值：★★★★



手打鮮魚肉燒賣

推介程度：★★★

CP值：★★



筲箕灣美食【3】低調高手大街小食

原味雞蛋仔 $22

低調高手大街小食的雞蛋仔，可說是全港數一數二的雞蛋仔，曾吸引三千多人一同整雞蛋仔，亦有不少人為了一底雞蛋仔專程前來，即使需等待半小時亦在所不惜。小店的雞蛋仔全部即叫即製，蛋香及奶香濃郁，在街口亦可聞到，閒日仍有十多人排隊購，老闆更透露每日可售出數百底雞蛋仔及夾餅，人氣著實不容小覷。

（林子敬攝）

原味雞蛋仔入口十分鬆脆，與常見的軟綿綿質感不同，小店的雞蛋仔內裡空氣感十足，令每粒雞蛋仔都有足夠時間散熱，不會被熱力及水蒸氣影響變軟；味道方面，蛋香味香濃，甜度適中，獲不嗜甜的記者大力稱讚，絕對值得一等。

筲箕灣美食【3】低調高手大街小食

地址：筲箕灣東大街廣信樓B3號舖地下



推介程度：★★★★★

CP值：★★★★



筲箕灣美食【4】幸福美食

大地魚湯韭菜餃 $26/6隻

幸福美食的故事相當特別，聽說小店的招牌大地魚湯秘方，是出自一位多年前獨自經營車仔檔生意的伯伯之手，後傳授予一對夫婦，配上太太的手工韭菜餃，堪稱一絕。老闆透露他們一直使用相同秘方數十年，到現時風味依舊。

（林子敬攝）

大地魚湯韭菜餃一碗雖只有6隻，但每粒都相當巨型，亦十分墜手，稱之為重量級選手絕不為過。韭菜餃內餡飽滿，除了韭菜及豬肉，亦加入了蔥花，增添香氣；而大地魚湯十分鮮味，亦可吃到一絲絲紫菜味道，加入少許辣椒油更香口，鹹鮮香俱全。

筲箕灣美食【4】幸福美食

地址：筲箕灣東大街廣信樓B3號舖地下筲箕灣杜雲里1-3號東強大廈地下



推介程度：★★★★★

CP值：★★★★

