GODIVA黑朱古力軟雪糕買1送1平均$27.5支！仲免費送指定朱古力

GODIVA又有買一送一優惠！由明日起，GODIVA全線分店將一連4日推出雪糕優惠，買黑巧克力軟雪糕及巧克力豆可享買一送一，折後平均每支$27.5，期間更可免費獲贈指定GODIVA巧克力，有興趣的朋友不要錯過！

GODIVA黑朱古力軟雪糕買一送一！平均$27.5/支 免費送指定朱古力

GODIVA將推出一連4日的買一送一優惠！由明日（11月3日）起至11月6日，於GODIVA全線分店購買黑巧克力味軟雪糕，可享買一送一優惠，軟雪糕折後$55就可以買到2支（原價$110），平均每支僅$27.5！

每間分店下午1時起限售200套黑巧克力味軟雪糕，售完即止。同時，買一送一優惠可免費獲贈GODIVA 50%片裝黑巧克力2片，享受雙重驚喜滋味。

好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

除了黑巧克力味軟雪糕有優惠，購買GODIVA巧克力豆亦同樣買一送一，折後$59可以買到2盒（原價$118），平均每盒$29.5，包括薄荷黑巧克力、咖啡牛奶巧克力、白巧克力、黑巧克力及牛奶巧克力5款味道，朱古力迷要留意喇！

GODIVA黑巧克力味軟雪糕買一送一優惠

推廣日期：2022年11月3至6日

推廣時間：每日下午1時起（每分店限量200套）

推廣地點：GODIVA全線分店

備註：免費送GODIVA 50%片裝黑巧克力2片

價錢：$55/2支（原價$110）



GODIVA巧克力豆買一送一優惠

推廣日期：2022年11月3日至6日

推廣地點：GODIVA全線分店

備註：薄荷黑巧克力、咖啡牛奶巧克力、白巧克力、黑巧克力及牛奶巧克力味

價錢：$59/2盒（原價$118）



*詳情請至官網查詢。

