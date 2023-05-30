淘寶︳公屋鐵閘換電子鎖掀熱議　網民疑可自行改裝？無電點開門？

公屋鐵閘都可以安裝電子鎖？有男網民分享，在淘寶購入一把電子鎖，並自行更換自住公屋的鐵閘鎖，讚安裝過程簡單，更換鎖芯便可以成功「拍卡」入屋，看來公屋都可住出「高級感」。不過有網民疑惑，公屋有條例限制，對於可換電子鎖大感詫異。

網民淘寶電子鎖 自行裝上公屋鐵閘

有網民曾於社交平台Facebook群組「淘寶開心share」發文，指自己一直都想更換鐵閘鎖，最近就在淘寶發現新大陸，購入聲稱簡單安裝的「DIY改裝指紋鎖」。事主見「有個評論有相成功安裝，即刻度尺寸研究」，繼而購入並自行裝上，「淨係換個鎖芯，拆走鐵閘塊金屬面板就搞掂」。

從影片及相片中可見，該款電子鎖外型似門柄，上面設有密碼顯示屏，事主用一張小卡輕拍，便可以「拍卡」解開鎖門，看似非常方便。根據淘寶網站顯示，該款電子鎖標榜為「香港鐵閘門指紋鎖」，聲稱有「高度安全性」，更可以透過手機App查看開鎖通知，目前售價由人民幣¥380元至680元人民幣不等。

同時有不少人好奇，鐵閘用電子鎖如何供電？亦有人疑惑「壞左或無電開唔到點算」？事主回覆指，該電子鎖有後備USB充電開門，同時有鎖匙開。有網民指「我系香港問過好多間，電子鎖系（係）吾（唔）做鋼閘」，看到甚感興趣但仍擔心不懂安裝；不過都有網民錯重點，笑指「外賣仔掛包米上去會唔會斷」！

貼文一出隨即引來網民關注。有網民表示「樓主個電子鎖凸（突）咁出，會唔會違反房屋署、或消防條例呀」，亦有人認為「住公屋都係簡單好，加舊咁既野，好快比人打X」。,而事主於貼文內有指「租嘅公屋門外好多限制唔換得」。

不過，根據房屋署現行政策，單位部分設備是不能改動。當局將公屋單位內提供的各式固定裝置分為甲、乙、 丙三類，其中改動防盜鐵閘及鎖屬於乙類業主固定裝置，住戶須向屋邨管理處提出申請。如改動沒有引致負面影響，房屋署一般會批准住戶的改動。但住戶改動鐵閘後，需自行負責鐵閘日後的維修保養。

相關類別裝置可改動或不可改動均有規定，對公屋業主及租户均有不同做法，大家事前最好先向房屋署作詳細查詢。