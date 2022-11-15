冬天最想喝一杯熱呼呼的朱古力，但想要沖得好飲原來有方法！日本一間百年老店最近公開沖製朱古力的秘訣，只要把握一個關鍵竅門，並加以調製，就可以沖製出味道濃郁的朱古力，以後朱古力不再「淡牟牟」！

沖朱古力好飲有秘訣！日本百年老店教路 1個關鍵味道昇華更濃郁

平時沖泡朱古力可可粉，不少人或會選擇直接使用熱水，但原來這個方法未能完全釋放可可本身最高層次的味道。位於日本山梨縣的和菓子名店「金精軒」，擁有近120年歷史，日前店方於Twitter上公開沖製朱古力秘訣，教大家如何沖製最濃郁可口的熱朱古力！

（圖片來源：Twitter@kinseiken_jp）

金精軒指，其實朱古力粉（可可粉）並不溶於水，所以仔細攪拌是沖製美味朱古力最重要的一個關鍵。首先將朱古力粉及少許砂糖，放入一個小鍋內充分混合，然後加入少許冧酒及牛奶揉勻，並且慢慢攪拌，直至朱古力呈現奶油狀。

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接著使用小火將鍋內的朱古力加熱，直到砂糖完全溶化，不再「起沙」。要留意，想提高溫度可以將火再調較得更強，火候越大朱古力的香氣就愈強，但絕對不能煮至沸騰，待朱古力變成有光澤的膏狀時就完成。

接下來可以加入牛奶，並使用小火將可可膏攤開，再用工具將朱古力沿相同方向持續攪拌。此時，水面上會泛起一層層細小的氣泡，繼續加熱直到蒸汽冒出，而且表面應沒有形成一層牛奶膜。將其倒出後，一杯熱呼呼的朱古力便大功告成！

店方指出，上述沖製朱古力的比例，分別是可可粉（59g）、牛奶（130ml）、冧酒（10ml）、砂糖（12g），並要留意仔細攪拌！各位朱古力迷不妨一試！