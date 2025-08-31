KFC卡路里｜11款食品熱量排名　葡撻=1碗飯！營養師推1小食最低卡

炸雞，邪惡卻又讓人難以抗拒，而最為人熟悉的炸雞店，當然就是KFC，究竟它的炸雞熱量有幾高？營養師Miss JC就列出了11款KFC食品的熱量，最高卡的接近500卡，比香辣脆雞等還要高。此外，想不到一件小小的葡撻，熱量竟跟家鄉雞皇飯一樣，甚至比辣汁蘑菇飯更高！



香港營養師學會認可營養師JC就分享了「KFC熱量大全」，當中包括：炸雞、飯類、包類和小食等。

請按下圖睇11款KFC食品熱量排名（熱量由低至高）：

第11位：牛油粟米 100卡路里

第10位：巴辣香雞翼(1件) 106卡路里

第9位：薯蓉 110卡路里

第8位：辣汁蘑菇飯(小) 117卡路里

第7位：家鄉雞皇飯(小) 135卡路里

第6位：經典葡撻 135卡路里

第5位：狂惹香燒雞雞胸(1件) 220卡路里、雞腿(1件) 170卡路里

第4位：格格脆薯塊360卡路里

第3位：家鄉雞雞胸(1件) 360卡路里、雞腿(1件) 250卡路里

第2位：香辣脆雞雞胸(1件) 420卡路里、雞腿(1件) 360卡路里

第1位：巴辣雞腿包 497卡路里



狂惹香燒雞熱量低香辣脆雞一半

最高卡的是巴辣雞腿包，既有油炸過的雞扒，又高澱粉質。而值得留意的有幾個重點，先講雞類，雖然同屬雞件，但狂惹香燒雞的卡路里是最低的，比家鄉雞和香辣脆雞低之餘，雞腿熱量甚至僅是香辣脆雞的一半。JC就指：「每件雞胸和雞腿分別只有220卡路里和170卡路里，因為狂惹香燒雞是用焗烤的方式來烹調，所以油份較低，而香辣脆雞和家鄉雞則是油炸，所以卡路里高出不少，推薦減脂人士選擇狂惹香燒雞。」

狂惹香燒雞熱量較其他雞件低近一半。（YouTube截圖）

葡撻與白汁雞皇飯熱量一樣

至於飯類，家鄉雞皇飯和辣汁蘑菇飯熱量其實不差太遠，但前者略高些少，JC解釋：「因為家鄉雞皇飯用了白汁製成，脂肪含量較高，不過兩款飯類的營養素都相差不大，可按個人喜好選擇。」記者亦留意到，其實1碗家鄉雞皇飯的熱量跟1件經典葡撻一樣，同為135卡，相信是因為葡撻由酥皮製成，滿滿都是牛油。

家鄉雞皇飯的白汁由忌廉等煮成，熱量自然稍高。（圖片來源：KFC）

營養師推薦牛油粟米最低卡

其他小食、配菜中，JC最推薦吃牛油粟米，因為每100克就有2.4克膳食纖維，飽足感會更高，當然若你能走牛油或少牛油，卡路里會更低。她又建議：「盡量避免吃脆薯塊、薯蓉或葡撻，這些都是高脂高澱粉的食物，如果真的想吃就和朋友分享吧～」

Miss JC為FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，畢業於香港大學食物營養學學士學位，為香港營養師學會認可營養師，現擔任私人執業營養師。（受訪者提供）

資料來源：FIT FIT FOOD