記者實試錦田超人氣草地露營！浴室/洗手間/冰箱/營具租借$260起

秋天終於到了，露營愛好者終於等到開季！一班朋友如果不想背太多裝備太辛苦，往往會選擇一些有基本設施的營地，可以舒舒服服享受大自然！今次記者親自去到錦田人氣營地「森之谷」，佔地總面積有5萬呎，提供廁所和熱水沐浴，士多還有飲品和少量食物出售，有冰箱雪櫃提供給露營人士擺放食物，而且私家車可直接駛入，交通方便加上價錢實惠，因此成功獲得露營人士芳心。

元朗露營地點｜記者實試錦田超人氣草地露營 包浴室/洗手間/冰箱

（圖片來源：Facebook@森之谷 Forest Valleyland）

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人氣營地「森之谷」位於元朗錦田新潭路，交通方便四處環山，總共分為三大區域包括，印地安區、營火區以及露營區，收費相當實惠$260/人。露營區旁邊設有男女廁所和浴室，提供熱水供應和浴簾，私隱度高之餘，記者親試都覺得地方非常乾淨！

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到踄之後會有負責人出來核對預定資料，之後就會一邊講解營地設施，一邊帶大家去指定區域。至於其他「森之谷」營地中央位置有個士多及辦事處，有雪櫃和冰箱提供，如果大家沒有帶食用水，士多都可以補給。

記者當日去是橫跨星期日一，相對都較少人，基本上整個營地都可以任用，打卡絕對一流！不過因為天氣潮濕，加上周圍樹木草叢較多，因此較多蚊蟲，建議大家要帶蚊怕水。而營地負責人都非常貼心，入夜之後為我們提供了蚊香，不時過來詢問是否有需要幫忙的地方，超級加分！

就算沒有露營經驗的朋友，亦都無需擔心，因為場地會提供租營套餐，包括有營、睡袋、充氣地墊、爐頭、煮食用具、營幕燈、頭燈、水袋、鋁合金桌子、露營凳等，基本上露營需要用到的，都會包埋（$735起），相當貼心。

森の谷（Forest Valleyland）詳情

交通方法：

1. 小巴36號由港鐵元朗站出發，福康街公共小巴總站下車，步行3分鐘到達。

2. 巴士76K上水站上車，朗廈站下車，步行約10分鐘到達。

3. 自駕人士或的士，可以直接駛入營地。

入營時間：下午2時正

離營時間：中午12時正

價錢：$260/人

停車場費用：$80/晚

草地泊車：$160/輛

