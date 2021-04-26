撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-04-26 13:46

【日本美食 / 拉麵 / 壽司】日本可以說是不少港人的「鄉下」，受著新冠肺炎的影響，大家都有一段日子未能「返鄉下」了，唯有以日本料理一解鄉愁。眾多日本美食之中，你又最愛哪款？

專門介紹世界各地美食的外國網站TasteAtlas，跟據歐美飲食業界行內人士的評分， 整理出20 大「最高評價日本美食排行榜」（Best Rated Japanese Foods）。令人驚訝的是，港人最愛的拉麵和壽司竟然不入10強！👇👇👇即刻睇你心愛的日本美食是否上榜👇👇👇

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😎 同場加映1：外國人眼中20大香港美食排名 奶茶不上榜雲吞第2 第1由細食到大😎

雖然香港作為國際大都會，西日意法韓美食都有，但說到底傳統本土美食才是皇道！外國網站TasteAtlas 整理了外國人最愛的香港地道美食，享負盛名的奶茶和西多士竟然20強不入！👇👇👇即刻睇你心愛的香港美食是否上榜👇👇👇

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😍😍 同場加映2：「如果一生只能吃一種食物」外國網民票選20強 薯條炸雞排第幾？😍😍

外國網站Ranker最近跟據全球304,400票，得出「一生人只能吃一種食物排名榜」，冠軍實至名歸，朱古力、薯條等很多人的至愛又排第幾？👇👇即刻睇你心愛的美食是否上榜👇👇

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🤣🤣🤣同場加映3：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

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