羊腩煲全港10間推介！必試羊腩煲放題／炭火炆／送蔬菜併盤及響鈴

羊腩煲推介一次過睇！近來天氣清涼了不少，又到了食暖笠笠的炆羊腩季節，《香港01》「好食玩飛」頻道記者精選全港10間必食羊腩煲，有主打炭火烹調，有的採用蝴蝶腩，又或特式羊腩煲配料，甚至有羊腩煲放題等，即看下文介紹！

又到食羊腩煲的季節啦！（圖片來源：Facebook@強記小廚）

羊腩煲推介【1】坤記煲仔小菜——2023米芝蓮必比登推介 超足料羊腩

位於西營盤的「坤記煲仔小菜」，絕對可以稱得上大名鼎鼎，除了連續三年獲得米芝蓮推介，而且但凡品嚐過「坤記」的煲仔飯、煲仔菜，都對其讚不絕口！招牌菜包括有白鱔滑雞煲仔飯、窩蛋牛肉煲仔飯，當然不少的枝竹羊腩煲。羊腩煲夠足料，羊肉不會過分軟腍，配料有馬蹄、枝竹等，湯底的腐乳味濃，難怪廣獲網民好評。

坤記煲仔小菜

地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖

營業時間：17:00 - 05:00

電話：2803 7209



羊腩煲推介【2】祥囍煲仔小廚——肥瘦適中鮮羊腩 跟豆苗有驚喜

祥囍主打羊腩煲及煲仔飯，天寒地凍下份外受歡迎，門口總是排著長長人龍！祥囍的羊腩煲出名大份夾抵食，不似其他地方的羊腩煲般，一人食兩三件就完，光是中size煲（$188）已至少有數十件，羊腩連皮帶骨，肥瘦適中，2人吃到飽無問題！此外，這兒的羊腩份還會跟一碟菜，不似平時是只給生菜，而是較貴價的豆苗，不少網民讚有驚喜。

祥囍煲仔小廚

地址：筲箕灣愛民街6-28號新利大廈地下4A-5A號舖

營業時間：17:30-22:00

電話：2343 8811



羊腩煲推介【3】豪門小菜火鍋——特選藥材去羶 羊皮爽脆肉嫩

九龍城手工菜館「豪門小菜火鍋」，除了招牌菜芝士龍蝦伊麵，另一必食菜式就是古法秘製羊腩煲（$338/4至5人份量）！店家的羊腩煲，先會用特選藥材包過水去除羶味，再炒香羊皮層，最後炆4至5小時才完成，工序多多！羊腩煲吃上口，羊肉特別鮮嫩細緻，不會有好重羊羶味！

豪門小菜火鍋

地址：九龍城衙前塱道22號地舖

營業時間：12:00-次日01:00

電話：2398 0680



羊腩煲推介【4】二鍋頭——任食羊腩煲放題 聚餐必選

第1個推介羊腩煲店是位於旺角的「二鍋頭」，一早以雞煲鴨煲打響名聲，近年跟推出羊腩煲放題，指定任食套餐加多$88，就可以享用埋無限時羊腩煲放題，沒有羊羶味，而且枝竹、冬菇等配料都非常入味，肉質腍滑多汁，享受完還可以加湯底，轉大邊爐繼續食，非常適合一大班人聚餐！

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二鍋頭（旺角分店）

地址：旺角西洋菜南街138號福苑2樓

營業時間：17:00-23:45

電話：3841 7178



羊腩煲推介【5】標記樂園潮州粉麵菜館——軟稔黑草羊腩 伴炸魚皮食更有口感

「標記樂園潮州粉麵菜館」主打潮州打冷，現時香港有兩間分店，旺角分店冬天推出秘製古法黑草羊腩煲，枝竹、羊肉份量都非常有誠意，羊肉連皮帶骨，口感都相當軟稔，雅漾如保有少許羶味但不濃，滿足到喜歡吃濃郁羊味的朋友！網民還推介必點自家製鮮炸魚皮，口感酥脆，用羊腩煲的湯汁沾來食更加有口感。

標記樂園潮州粉麵菜館

地址：旺角通菜街12-14號地下

營業時間：17:00-05:00

電話：6243 3843



羊腩煲推介【6】富東閣海鮮酒家——食羊腩煲送蔬菜併盤及響鈴

沙田富東閣雖以片皮鴨聞名，秋冬亦推出季節限定——雙冬枝竹羊腩煲，由3人至12人份不等，更附送時蔬拼盤包括有有生菜、金菇、南瓜片、冬菇等，份量十足，而且還有附送打邊爐必備的響鈴，很有誠意！

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富東閣海鮮酒家

地址：沙田瀝源街6號瀝源廣場1樓5號舖

營業時間：07:00-23:00

電話：2699 8333



羊腩煲推介【7】珠江酒家——半世紀太子老店 羊腩煲用至靚蝴蝶腩

稱得上老牌酒家的還有位於太子的「珠江酒家」，於1964年開業至今已超過大半個世紀！店鋪相當具有舊香港的年代感，而食物方面亦相當不俗，招牌菜包括豉油王炒鵝腸、潮陽來不及、還有古法雙冬羊腩煲！「珠江酒家」的羊腩煲採用的是只佔羊身上20%的蝴蝶腩，味道和肉質都更細緻嫩滑，值得一試！

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珠江酒家

地址：太子荔枝角道138號地下

營業時間：18:00-次日02:00

電話：2393 5402



羊腩煲推介【8】星小宴——海邊歎熱辣辣炭火羊腩煲

位於黃金海岸商場的「星小宴」，是黃金海岸少有的中餐廳，提供上百款菜式包括有，秘制香辣炭火雞煲、招牌酸菜魚、麻辣口水雞、蝦球蝦子粉絲煲等。而冬季時節亦推出時令菜式——炭火羊腩煲！可以一邊歎海景吹涼風，一邊食暖笠笠的羊腩煲，絕對是各位屯門街坊的福音之地！

星小宴

地址：屯門青山公路1號黃金海岸商場地下R1號舖

營業時間：08:00 - 22:00

電話：2117 3732



羊腩煲推介【9】強記小廚——羊肉大件厚身無羶味

位於旺角的「強記小廚」為傳統港式大排檔，主打鑊氣小炒，招牌菜有辣雞煲、羊腩煲、黃金蝦等，而且還有燒烤、海鮮、小菜等，非常適合一大班人聚會。網民推介羊腩煲，羊肉相當大件而且厚身，入味之餘沒有羶味，再配上口感爽脆的馬蹄、枝竹、贈送的生菜等配料，非常惹味！

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強記小廚

地址：旺角甘霖街31-33號地下

營業時間：星期一至六11:00 - 02:00；星期日及公眾假期 17:30 - 02:00

電話：2899 0820



羊腩煲推介【10】紅伶飯店——食羊腩煲兼潮州打冷

紅伶飯店是一間人氣極高的打冷小店，多年前在九龍油麻地吳松街開設本店後搬至旺角現時店位，經常出現人龍！餐廳的羊腩煲出名無羶，肉厚嫩滑，煮到好諗好入味，另外煲中的枝竹大塊兼吸滿汁，被網民大讚為白飯殺手！

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紅伶飯店

地址：砵蘭街14號地舖

營業時間：17:00-00:00

電話：3481 2020

