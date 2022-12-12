壽司郎馬鞍山店12月中正式開幕！壽司郎今日（12日）公布壽司郎馬鞍山店開幕日期，$12大拖羅將會回歸，正式為美食沙漠馬鞍山增添美食之選！同時，壽司郎亦宣布將進駐沙田及尖沙咀，各位壽司郎粉絲要留意了！

壽司郎馬鞍山12月中開幕！$12大拖羅再臨 明年進駐沙田+尖沙咀

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（圖片來源：壽司郎）

壽司郎人氣鼎盛，分店擴張消息不斷。繼早前正式開幕的銅鑼灣店及即將開幕的迎蒲崗店，壽司郎今日（12日）宣布，壽司郎馬鞍山店將於12月15日（星期四）正式開幕，開幕限定優惠$12極上大吞魚腩壽司亦會回歸，正式為美食沙漠馬鞍山帶來綠洲！

（圖片來源：壽司郎）

壽司郎馬鞍山店位於新港城中心，距離馬鞍山站只有數分鐘路程，地理位置非常方便，在附近的街坊、打工仔及學生哥有口福了！

（圖片來源：壽司郎）

除了壽司郎馬鞍山店外，壽司郎同步宣布即將再開設2間新分店，分別進駐沙田禾輋以及尖沙咀，均預計於2023年夏季開幕，日後港九新界都有壽司郎分店，喜愛壽司郎的粉絲可以揀最就腳的分店，不用再「爭崩頭」了！

壽司郎馬鞍山店

開幕日期：2022年12月15日

地址：新界馬鞍山鞍祿街18號新港城中心四期3樓3231-32號舖

營業時間：11:30-20:30



壽司郎沙田禾輋店

開幕日期：預計2023年夏季開幕

地址：新界沙田德厚街3號禾輋廣場2樓227號舖



壽司郎尖沙咀店

開幕日期：預計2023年夏季開幕

地址：九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈地下G2,G3&103號舖

