消委會｜信用卡賺回贈4大魔鬼細節　回贈比率差26倍、限時回贈少

【消委會信用卡】市民申請信用卡時都想盡賺回贈，然而消委會最近向21間發卡機構作出調查，發現各款信用卡的回贈比率最多相差超過26倍。本文整合信用卡回贈4大魔鬼細節，例如回贈方式及「合資格簽帳」定義、限時優惠限制未必最「著數」等，大家欲申請信用卡賺回贈前要留意！

消委會信用卡｜信用卡賺回贈4大魔鬼細節 回贈比率差26倍、限時回贈少

不少市民欲利用信用卡簽帳賺回贈，不同發卡機構為吸引消費者，都紛紛推出不同信用卡獎賞。不過消委會進行調查時發現，各種信用卡簽帳獎賞現金回贈計劃，都內藏不同魔鬼細節，例如「合資格簽帳」定義、兌換率、最低簽帳要求、最高兌換上限等各有千秋，現金回贈比率更可相差逾26倍！

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消委會於今年10月至11月，向20間發卡機構查詢信用卡簽帳獎賞現金回贈計劃的資料，同時檢視1間銀行的相關網頁，調查發卡機構的個人信用卡恆常簽帳獎賞現金回贈計劃，以及於8月至10月期間有效、推廣期限1個月或以上的限時簽帳獎賞現金回贈計劃，以瞭解其計算方法和相關條款及限制。

（資料來源）

信用卡回贈魔鬼細節【1】回贈方式、「合資格簽帳」定義各有不同

調查結果顯示，21間發卡機構的信用卡恆常簽帳獎賞現金回贈計劃，回贈比率最高可達6%，較最低的回贈比率0.22%相差逾26倍，而一般回贈比率則介乎0.4%至0.5%。各大發卡機構中，簽帳獎賞現金回贈計劃有不同「回贈方式」，主要分為自動回贈、兌換回贈和扣減交易金額3種。

而發卡機構會根據其定義的「合資格簽帳」，乘以若干百分比或指定兌換率，計算持卡人所得的現金回贈，或以持卡人的「合資格簽帳」計算「獎賞」。

不過要留意，並非所有簽帳都符合「合資格簽帳」條件。20間回覆消委會查詢的發卡機構中，絕大部分界定現金透支、信用卡年費或財務費用、購買賭場籌碼，以及繳付稅項等交易為非合資格簽帳。另外只有8間機構（即約4成）會就繳交指定保單費用或認購指定基金的簽帳發放獎賞或現金回贈，大家簽帳前都要留意清楚。

（圖片來源：Unsplash）

信用卡回贈魔鬼細節【2】同類別消費兌換率可相差逾11倍

不少信用卡均有就特定類別簽帳，設有不同的獎賞比例和回贈比率。消委會換算各計劃下兌換$1現金回贈所需的平均港幣簽帳金額，發現即使是同一類消費，兌換率可相差甚遠。恆常計劃中，如以餐飲或食肆類簽帳兌換$1現金回贈，平均所需簽帳金額由最低$33.33至最高$225，相差接近6倍。

而在限時計劃中，該類別兌換$1現金回贈，平均所需簽帳金額由最低$8.33至最高$100，相差11倍。若以網上簽帳比較，恆常計劃兌換1元現金回贈，平均所需簽帳金額由最低$31.25元至最高為$250。

值得留意的是，最少有3間發卡機構表明，網上簽帳需以外幣結算才算是「合資格簽帳」。部分發卡機構另有就海外簽帳提供更高的獎賞比例，較一般本地簽帳所得的獎賞比例高1至2倍，甚或更多。

以其中1間發卡機構的信用卡為例，如以任何合資格港幣簽帳兌換1元現金回贈，平均簽帳需要250元，海外簽帳則平均只需83.33元。消委會指海外簽帳的現金回贈比率看似優惠，但須留意外幣簽帳大多牽涉手續費及兌換率問題。

（圖片來源：unsplash）

信用卡回贈魔鬼細節【3】限時計劃較優惠但限制多

消委會調查又發現，部分限時計劃獎賞表面看似較恆常計劃優惠，但限時計劃的附帶條件一般較恆常計劃多，例如大多設有發放金額上限、單一最低簽帳或每月合資格簽帳額要求；而現金回贈亦普遍需要較長時間，才存入持卡人帳戶，有計劃要3至5個月才會將回贈存入持卡人的帳戶。

例如，其中1間發卡機構的信用卡，於恆常計劃下，任何合資格零售簽帳所獲得的基本獎賞均不設發放上限。而同一信用卡於限時計劃下以手機支付的方式簽帳，雖然可獲額外9倍積分，但額外積分設有每月10,000分的發放上限，即只有約首$1,100以手機支付的簽帳可獲額外獎賞。換言之，每月可得的額外現金回贈，實僅為$40，其後的簽帳則只可賺取基本獎賞。故無論消費者的相關簽帳額有多高，其最終獲得的額外獎賞，只較恆常計劃下多$40。

消委會強調，即使持有同一張信用卡，在相同時段及相同計劃下簽帳，不同消費模式的消費者，在限時計劃下所獲得的現金回贈未必較恆常計劃多，如消費者每筆簽帳金額較少，或未能符合限時計劃對於「累積簽帳金額」的要求。因此，建議市民需考慮個人消費模式，是否符合簽帳獎賞計劃的要求等因素。

（圖片來源：Unsplash）

信用卡回贈魔鬼細節【4】須留意指定商戶名單及其他細則

此外，不少發卡機構均有與指定商戶合作提供簽帳獎賞優惠，但指定商戶的名單或會能不時修改，而未必會通知消費者。消費者最好定期留意發卡機構公布的資料，以免在已剔除於指定商戶名單的商舖消費後，才發現未能獲取獎賞，與預期造成落差；同時亦要定期留意獎賞有效期，以免逾期作廢。

消委會信用卡｜3大真實案例參考：

（圖片來源：消委會）

消委會又提醒，儘管以信用卡消費在購物時可以提供不少便利，各式各樣的簽帳獎賞計劃亦看似吸引，但消費者應審慎理財，避免為了簽帳獎賞而申請過多信用卡或過度簽帳。同時亦應考慮個人消費模式、個人的負擔及還款能力等，以免得不償失。