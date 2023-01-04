利是封2023｜約20大利是封！無臉男/Sanrio/海賊王 附入手方法

利是封2023一次過睇！今年2023利是封都超可愛，當中有些極具收藏價值，而且有不少更是可以免費換領！利是封2023有迪士尼、Kakao Friends、龍貓、無臉男、男兒當入樽、Miffy、Lego等，全部利是封都很精美又可愛！

利是封2023｜約20大利是封一覽！無臉男/Sanrio/海賊王 附入手方法

利是封2023【1】4款龍貓、無臉男、煤炭屎鬼利是封

吉卜力電影主題精品專賣店橡子共和國推出4款紙雕利是封2023，當中有《龍貓》松竹梅、《龍貓》煤炭屎鬼、《千與千尋》在橋上、《千與千尋》澡堂等。4款紙雕利是封金色的內封顯立體感和充滿喜慶氣氛，而且今年限定於香港、台灣及日本發售，而香港更是首波開賣地區，極具收藏價值，粉絲必入手！

利是封2023【1】4款龍貓、無臉男、煤炭屎鬼利是封

開售日期：2023年1月11日起

地點：橡子共和國全線分店

價錢：《龍貓》松竹梅 利是封 HK$99/ 1套5個；《龍貓》煤炭屎鬼 利是封 HK$88/ 1套5個；《千與千尋》在橋上 利是封 HK$88/ 1套5個；《千與千尋》澡堂 利是封 HK$99/ 1套5個



利是封2023【2】Miffy利是封套裝一物多用

今年太古城中心推出限量Miffy利是封套裝，一套兩款連利是封套以鮮紅色配上金色，更帶有凹凸的觸感，最有趣的是Miffy利是封封套背面搖身一變，就可以變成門掛，超可愛！推廣期內凡於場內購物滿指定金額，就可換領Miffy祝福盛放利是封套裝。

利是封2023【2】Miffy利是封套裝

地點：太古城中心

換領方法：消費滿$2,000（最多2張不同商戶之同日電子消費單據），就可以得到2套Miffy祝福盛放利是封套裝、$50太古城中心餐飲電子禮券、$50誠品生活太古店現金券



利是封2023【3】男兒當入樽利是封

只要在奧海城the sky、屯門市廣場StagE、英皇戲院（荃灣荃新天地）或筲箕灣GH Galaxy 用正價購買2張《THE FIRST SLAM DUNK》的戲票，就可以免費得到獨家「《THE FIRST SLAM DUNK》燙金利是封」（一套8個），數量有限，換完即止。

圖片來源：官方

利是封2023【3】男兒當入樽利是封

地點：奧海城the sky、屯門市廣場StagE、英皇戲院（荃灣荃新天地）或筲箕灣GH Galaxy

領取方法： 以正價購買2張《THE FIRST SLAM DUNK》戲票，就可免費獲得



利是封2023【4】海賊王利是封+「魚躍花見」利是封

Yoho Mall今次會有消費指定金額換到的「魚躍花見」利是封，以及不需消費指定金額、可以直接買到的海賊王利是封套裝。「魚躍花見」利是封設計相對優雅且有氣質，以大大小小的圓形線條作設計主題，相互交叉構成的躍魚及春花圖案；而海賊王利是封套則是可愛路線，一套齊晒10款！而且不需消費指定金額，可以直接買下。

利是封2023【4】海賊王利是封+「魚躍花見」利是封

「魚躍花見」利是封換領方法：即日以電子貨幣消費滿$800 即可換領利是封一套;滿$1,500 即可換領利是封兩 套 (每套 4 款，共 8 個利是封)

海賊王利是封套裝價錢：一套$38



利是封2023【5】PLASTIC THING「有女神御守利是封」、「有食神御守利是封」

PLASTIC THING今年新年會登陸至The One和皇室堡，並推出多款獨家限量版兔年利是封及賀年揮春、野餐墊及利是袋。The One的是「有女神御守利是封」、「運氣滿滿擲彩虹野餐墊」、「戀愛金運達摩雙面揮春」。換領方法可按入以下圖片：

而皇室堡的是「有食神御守利是封」、「袋袋平安利是袋」，以及「PLASTIC THING樂滿兔年達摩雙面揮春」。兩個商場的PLASTIC THING利是封、揮春、野餐墊及利是袋全部都好搞笑可愛！

利是封2023【5】PLASTIC THING「有女神御守利是封」、「有食神御守利是封」

換領日期：1月7日起至換完為止（除了「運氣滿滿擲彩虹野餐墊」及「袋袋平安利是袋」是由1月7日至2月5日）

時間：中午12時至晚上10時

地點：The ONE UG2顧客服務中心；皇室堡地下顧客服務中心



利是封2023【6】珍寶珠超可愛有心思利是封

利是封套裝一套10個，一共有6款利是封，全部都以環保紙張製造，每套均附上一個可循環再用的不織布利是封套。其中有兩款更可以拉出來，變成一雙一對的賀年揮春，超有心思！還有另外一款珍寶珠賀年全盒造型的利是封，可以拉開，一分為二，猶如打開全盒，看到藏在全盒內的厚面一族。

利是封2023【6】珍寶珠超可愛有心思利是封

地點：東薈城1樓禮物換領處

日期：1月9至29日

時間：每日早上 10 時至晚上 10 時

換領方法：單一收據即日電子消費金額滿$2,000，並為東薈城CLUB CG 會員



利是封2023【7】迪士尼/KAKAO FRIENDS/LINE FRIENDS/Minions利是封

而7-11亦推出了4款利是封，包括米奇、KAKAO FRIENDS、LINE FRIENDS，以及Minions，一套有6個，也不過是$15，超抵！

利是封2023【8】仿真兔毛立體利是封

今次北角匯商場設立體利是封，一共分為「仿真兔毛版」和「炫光版」，2款都勁有質感！同時亦設兩款福袋「兔」裝，每套有立體利是封兩盒，同時亦設兩款日本直送「紅粉緋緋」或「暖上心頭」多用途利是袋。

利是封2023【8】仿真兔毛立體利是封

預留證上架日期：2023年1月5日及1月12日，下午1時起 (數量有限，換完即止)

消費及換領日期：1月6日至25日

換領地點：北角匯1期地下顧客服務中心、荃錦中心2樓顧客服務中心 (近Giordano)

換領方法：The Point會員憑指定積分換領之「預留證」及換領當天以電子貨幣消費滿指定金額之單據



利是封2023【9】可分拆成立體裝飾的「千瓣綻放迎新春」利是封

灣時代廣場將推出新年限定的「千瓣綻放迎新春」利是封套裝，今年利是封當中會有5款年花，牡丹花、百合、蝴蝶蘭、君子蘭，以及梅花。利是封以鏤空插頁的形式呈現，既可以放入利是封內，又可放入利是封套裝附送的立體框內，就會重疊成栩栩如生的立體畫，很有心思！一套5款，一共10枚。

利是封2023【9】可分拆成立體裝飾的「千瓣綻放迎新春」利是封

地點：銅鑼灣時代廣場五樓換領專櫃

日期：即日起至1月21日

時間：中午12時至晚上10時

換領方法：即日消費滿HK$1,500 以上，可換領1份「千瓣綻放迎新春」利是封套裝，最多可累積三張於不同商戶單據



利是封2023【10】黃阿瑪利是封

以「黃阿瑪的後宮生活」的8位成員為設計藍本，設計出一套兩款共8個利是封，一款是「黃阿瑪」戴上朝冠，往上拉就會見到「八喵報喜」 於炮仗之上；另一款則以三腳做主角，利是封往上一拉，一串燈籠亦有「年年有魚」字句，利是封還有其他成員，給招弟、嚕嚕、柚子、浣腸和小花等。

利是封2023【10】黃阿瑪利是封

日期：2023年1月7日起

時間：中午12時至晚上8時

地點：+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈、青怡薈、城中薈、凱帆薈、麗都大道、海韻大道

換領方法：Fortune+會員凡於置富Malls商場內，任何2間不同商戶累積消費滿$500，包括$400或以上的電子貨幣、機印單據，或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」1套（每套兩款，共8個利是封）



利是封2023【11】LEGO利是封

由1月7日起，Citywalk荃新天地S+ REWARDS 會員可以憑35點數於APP 內換領這一套荃新天地LEGO利是封1套 (1套8個)。今次利是封2023以鮮橙色及粉紅為主色，再配上LEGO人仔祝福大家「兔」氣揚眉、錢財「兔兔」不絕，數量有限，換完即止。

（好食玩飛攝）

利是封2023【12】優雅及日式傳統「結緣‧福至」利是封

上水廣場、將軍澳中心及PopWalk 天晉滙一同推出帶有日本特色的「結緣‧福至」水引限量版利是封，利是封1套3款，以日本具開運招福象徵性的「水引」為主題，封套的水引繩結代表著新年祝福，封套熨金與熨銀花朵帶出典雅的感覺。

（好食玩飛攝）

利是封2023【12】優雅及日式傳統「結緣‧福至」利是封

地點：上水廣場、將軍澳中心、PopWalk天晉滙顧客服務中心或換領專櫃

日期：2023年1月7日至21日(年三十) (或換完即止)

時間：10am – 10pm (按個別商場換領時間而定，詳情請參閱場內宣傳品)

換領方法：於參與商場以電子貨幣即日消費滿$300或以上；或是以The Point會員積分早鳥優惠500分預留換領證(1月5日起)、800分預留換領證(1月7日至換完即止)



利是封2023【13】花飛蝶舞賀年利是禮盒套裝

朗豪坊以雷射燙金方法效果，製成蘭花利是封兩款利是封分別使用橘黃和紫紅兩種蘭花色彩為主色調，開口位置以燙金線條模擬花開的一刻。而只要就可以換到花飛蝶舞賀年利是禮盒套裝，以及朗豪坊x皇玥限定版蝴蝶酥（16片裝）1盒（原味／伯爵茶，口味隨機派發）。

利是封2023【13】花飛蝶舞賀年利是禮盒套裝

地點：朗豪坊4樓顧客服務中心

日期：2023年1月7日起

時間：上午11時至晚上11時

換領方法：於朗豪坊APP 以8,888 LP CLUB積分、或於商場內兩個或以上不同類別商店，以電子支付方式消費滿HK$2,000



利是封2023【14】日式御神籤配賀年兔子吉祥利是封

這套由恒基9個商場推出的利是封，是以日本御神籤為主題，一套二款（共8封），打開利是封還會有小心思，看到藏在內裡的吉祥字句，8封各有不同：「丁財兩旺」、「甜甜蜜蜜」、「財運亨通」、「步步高升」、「年年有餘」、「大吉大利」、「萬事如意」、「身體健康」。

利是封2023【14】日式御神籤配賀年兔子吉祥利是封

地點：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊

日期：1月5日至1月24日或換完即止

時間：中午12時至晚上10時

換領方法：H．COINS會員先於手機應用程式內憑888 Coins換領一套二款（共8封）兔年利是封，然後到已選擇的商場禮賓部或會員專區領取



利是封2023【15】福兔招財貓立體利是封

今年荷里活廣場以2023年兔年為主題，結合招財貓主題，設有「招財運」、「健康運」、「戀愛順利」及「開運」4款行運金牌的利是封，一共4款，每款各2個。當中福兔的小手更有一個「金光閃閃」的雙面黃金祝福語書籤，金屬製的書籤很有質感，分別印上「招財運」與「健康運」的祝福語，可當書籤或錢夾來用。

利是封2023【15】福兔招財貓立體利是封

地點：即日消費就在荷里活廣場一樓禮品換領處(近H&M) ；VIC積分的話，就在荷里活廣場一樓客戶服務中心

日期：1月5日起至換完即止

時間：中午12時至晚上8時（或至換完即止）

換領方法：憑即日在場內以電子貨幣消費滿$300 (最多來自兩張不同商戶之發票，及不可來自兩間食肆之發票，每張發票不少於$100)，或是憑荷里活廣場VIC積分20分，就可換到限量版熨金利是封；滿$800或憑VIC積分30分，就可換限量版立體利是封連開運書籤套裝



利是封2023【16】和風拼貼設計及手工刺繡利是封

新鴻基的東港城及Mikiki推出典雅的「和風拼貼系列」利是封，一套4款，分成「花」、「悅」、「常」、「滿」，大方得體，配搭各種傳統和風拼貼圖案與浮雕圖案。

利是封2023【16】和風拼貼設計及手工刺繡利是封

地點：東港城二樓禮品換領處；joy@KCC 二樓禮賓部；MIKIKI地下顧客服務中心；卓爾廣場地下顧客服務中心；錦薈坊二樓顧客服務中心

日期：1月3日起至1月21日（或換完即止）

時間：東港城、MIKIKI、卓爾廣場及錦薈坊：下午1時至晚上10時；life@KCC及joy@KCC：上午10時至晚上10時

換領方法：東港城、Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊 The Point會員以800積分並於場內即日以電子貨幣單一消費滿HK$100，或於場內即日以電子貨幣單一消費滿$300，即可換領利是封一包；life@KCC顧客於場內即日以電子貨幣單一消費滿$300，即可換領利是封一包

