農曆新年將至，不少人都會買年花過節，除了水仙、百合等好意頭年花，原來現在就連櫻花都可以買到！AEON今年再度推出日本直送櫻花「啓翁櫻」，並以超抵價$88/3支出售，平均每支$30有找，認真抵買，今個新年在家中都可以賞櫻花喇！

日式超市再推日本櫻花$88/3支！日本直送啓翁櫻 平均每支$30有找

臨近新年，當然少不了買年花慶賀佳節！AEON於去年推出日本櫻花，吸引大批港人搶購後，今年繼續延續日本櫻花主題，推出由日本直送的啓翁櫻，並以$88/3支超抵價發售！

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日本櫻花於香港較為少見，若想購買啓翁櫻，一般花市或花店每支售價約$180起不等，價錢偏貴。今次AEON推出的日本啓翁櫻，平均每支約$29.3，可謂是相當抵買，買數支當作家中擺設，算是非常划算。

AEON日本直送啓翁櫻，預計將於明天（1月13日）起陸續到店，並會於全港各大AEON百貨及超市開賣，數量有限，售完即止，大家可以隨時隨地於家中賞櫻，感受充滿日本氣息的新年喇！

AEON啓翁櫻 開賣詳情

推廣日期：2023年1月13日起至售完即止

推廣地點：AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET

*數量有限，售完即止。

