年糕2023｜5大賀年糕點店推薦$50起！傳統/新式都有！造型多變

【年糕2023】2023年農曆新年在1月，讓人感覺來得特別早，又到了忙著儲備年貨的時候！每逢農曆新年，年糕、蘿蔔糕是開年必吃，而傳統老字號自家製年糕可說是買少見少，記者精選市面上製造傳統或新穎年糕的店舖，包括全人手製椰汁年糕、古法柴火蒸糕、黑糖薑汁年糕等，每間幾乎一推出爐就被一槍而空，甚至只接受預先訂購！

年糕2023｜5大賀年糕點推薦$50起！傳統/新式都有！造型多變

年糕 2023【1】天然椰子號

由1964年開店的「天然椰子號」位於北角馬寶道，主打招牌椰汁年糕（$115）。經營超過半世紀的店舖堅持不用大型工業機器，只選用馬來西亞或泰國椰子，由開椰子、搓粉漿、入模具，蒸熟出爐都是100%全人手製造，因此只有每年農曆年前2個禮拜才開始接受預定！另有椰糖年糕（$105）、馬豆糕（$50）、紅豆糕、芝麻糕等，銷量最好還是椰汁年糕，農曆年底一出爐，幾乎每日都售罄！

天然椰子號

地址：北角馬寶道34號

營業時間：8:00-19:30

電話：2571 6305



年糕 2023【2】圓禾布袋澳年糕

源自西貢的布袋澳年糕，是香港所剩無幾、依然保留柴火蒸糕的店舖。由於柴火蒸需耗費大量時間、專人睇火等，經已漸被淘汰，而布袋澳村依然保留這一蒸糕古法，網民留言稱讚「自家磨米整出來的年糕不會黐牙」、「真正的香港風味」等。

今年推出古法原味年糕（$125 ）、古法薑汁年糕（$130 ）、蘿蔔糕（$138）、紅豆糕（$105）等。但供應緊且沒有門市，如欲想訂購的顧客需於代理其品牌的「H&H MAMI」訂購，數量有限。

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圓禾布袋澳年糕

地址：只提供送貨服務

訂購電話：29978555



年糕 2023【3】沙記乳豬

另一間老字號「沙記乳豬」於1953年上環起家，現在已傳至第三代經營，至今已有70年多年歷史！「沙記乳豬」前身是乳豬燒臘店，現傳承至第三代化為主打香港懷舊食品，結合自家製臘味，推出多款賀年禮盒包括有「椰汁金豬年糕」（$108）、「古早黑糖年糕（$108）」、「啖啖金箔瑤柱蘿蔔糕（$168）」、「黑松露櫻花蝦蘿蔔糕（$208）」等，所有糕點都是每日新鮮製造，老字號傳至第三代亦受到不少街坊幫襯支持！

沙記乳豬

地址：深水埗荔枝角道396號

營業時間：9:00-21:00

電話：6265 3915（Whatsapp）



年糕 2023【4】Fitasty低卡年糕

除了傳統年糕，亦有一些小店出產新派年糕。這間店今年推出2款加入非傳統材料的新式年糕及3款傳統糕點，包括低糖紫薯杏仁奶年糕、低糖蔗糖腹肌年糕、低糖古法薑汁年糕、80%堅．蘿蔔糕及健康素芋頭糕。

當中，低糖蔗糖年糕以不少男士夢寐以求的腹肌為造型，破舊立新，生動有趣！該店亦強調蘿蔔糕具八成真正蘿蔔，不會僅以蘿蔔粉製作。除了到工場購物，上述糕點亦於一田百貨有售。

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Fitasty

地址：土瓜灣土瓜灣道94號美華工業中心A座8樓A7室

營業時間：星期一至五 8:00-16:00

電話：9457 5784（Whatsapp）



年糕 2023【5】IKEA

IKEA宜家家居的瑞典肉丸向來是人氣美食，今年IKEA搞搞新意，將瑞典肉丸結合傳統蘿蔔糕，一口咬下可以一次過品嘗到絲絲蘿蔔、濃郁臘腸及人氣肉丸3重滋味，口感及風味都相當有層次！喜愛甜食的朋友不妨一試IKEA推出的接骨木花橙香棗茸糕，清新淡香的接骨木花與酸甜開胃的橙香融合，配上口感細滑的棗茸糕，煙韌香口。

IKEA賀年糕點

銷售日期：即日起至1月31日

銷售地點：香港及澳門IKEA分店，規劃及訂購中心

價錢：$49起

