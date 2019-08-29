日本首設鐳射光街燈　北海道首先試行　防暴雪豪雨交通意外

北海道每逢冬季都遇大雪所侵襲，上年就曾遭暴風雪吹襲，至今年2月就有逾百輛列車及航班因天氣惡劣而取消，市區亦難以行車，十分影響居民生活。 為應對未來再有大雪來襲，當地縣市近日試行全新道路設備，傳到香港卻被港人網民瘋狂留言「抽水」。

近月反逃犯修例的爭議中，鐳射光成為熱話，因警方於記者會公開示範高強店度「鐳射槍」近距離可以燒著紙張，令社會激烈討論鐳射光的危險性。有網民質疑鐳射光是否真的如警方所示般會危害人體健康，又以「幻彩詠香江」激光匯演及演唱會舞台效果作嘲諷例子，而今次北海道政府使用的新道路裝置又使用鐳射光，令網民再度熱烈討論。

北海道新聞網上截圖，指紋別市國道273號線測試鐳射光照路裝置。

北海道試行新道路設備Beacon Liner

為防止冬季暴雪或暴雨阻礙駕車人士視野，導致駕駛時偏離道路，影響駕駛者及行人安全，北海道紋別市計劃推出新的道路設備。

這款日本首次推出的全新裝置名為Beacon Liner，由Cosmo Chemical公司開發和製造。會於日間利用太陽能儲足電力，當夜間、大霧或視線不良時，機器就會自動開啟，以鐳射光照亮道路邊線。綠色鐳射光長約20米，每80米的道路就會設置6個光發射器，用以引導車輛走回正軌，預防交通事故。

日前就於稚内市及紋別市部分路段分別測試了這款新裝置，普遍認授其效果。而因裝置使用獨立太陽能電源，所以不需接駁電線等工序，期望下個季度便可以廣泛安裝使用。

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資料來源：北海道新聞、北海道建設新聞社、COSMO CHEMICAL