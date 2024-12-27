新年禁忌2025｜年初一至初九19個習俗禁忌！犯一禁忌全年冇財運！

農曆新年禁忌｜由細到大，農曆新年都有不少傳統習俗要跟隨，例如食團年飯、行年宵花市、貼揮春、拜年、說祝賀說話等等，雖然近年因疫情影響，有不少賀年活動都會從簡，但原來傳統上新年除了「要做」某些事，亦有些事是「不能做」而大家都經常遺忘！



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新年禁忌2025｜年初一至初九19個禁忌習俗！忌叫醒人、食粥都唔得

【禁忌一】年初一：忌打破東西

打爛東西傳統習俗說會破財，若真的不小心打爛了，就要用紅紙包起來，念吉祥語「歲歲平安」（取其諧音）。

《3年A組》劇照

【禁忌二】年初一：忌洗澡洗頭

「洗」同「死」讀音相近不吉利，而「髮」又同「發」諧音，所以年初一洗澡和洗頭會「洗走財運」。

《愛‧回家》劇照

【禁忌三】年初一：忌掃地、洗地、倒垃圾

傳統認為每個家庭都存在福氣和財運，如果初一掃地、洗地或倒垃圾，就會把運氣、財運掃走。所謂「年廿八洗邋遢」，所以清潔打掃工作應在年廿八前完成。

《The Simpsons》劇照

【禁忌四】年初一：忌洗衣物

初一和初二是「水神」生日，所以這兩天都不要洗衣物。

《SpongeBob SquarePants》劇照

【禁忌五】年初一：忌催人起床

大年初一不要叫別人起床，否則對方全年都被催趕做事。

網上圖片

【禁忌六】年初一：忌睡午覺

在大年初一睡午覺，一整年人會變得散慢，甚至影響事業運。

（photo-ac）

【禁忌七】年初一：忌吃粥

古代人因為窮，沒有錢吃飯才吃粥，所以年初一吃粥，喻意整年都會貧窮。

【禁忌八】年初一：忌吃肉類

初一忌殺生。

《銀魂》劇照

【禁忌九】年初一：忌吃藥

身體健康的人在這一天要停吃補充藥物，如維他命C丸，否則全年都病。

《One Piece》劇照

【禁忌十】年初一：忌煮新飯

初一要吃除夕留下的「過年飯」，寓意年年有餘。

（photo-ac）

【禁忌十一】年初一：出嫁女兒忌初一、初四、初五回娘家

已出嫁的女兒初一、初四、初五最好都不要回娘家，否則會為娘家帶來衰運！

【禁忌十二】年初一：忌買鞋

「鞋」與「唉」發音相近，不想一整年「唉唉聲」，就不要在新年期間買鞋。

（photo-ac）

【禁忌十三】年初一：忌穿黑、白服飾

黑、白色不吉利，新年期間都是少穿黑、白色衣服為妙。

（photo-ac）

【禁忌十四】年初二：忌送禮送單數

單數不吉利，回娘家拜年不要送單數的回門禮，成雙成對最好意頭。

【禁忌十五】年初三：忌外出拜年

初三是「赤口」，容易禍從口出，和人吵架，所以不宜外出及拜年。

《哥斯拉》劇照

【禁忌十六】年初四：忌外出

初四是「接神日」，是迎接眾神明回家的一天，傳說眾神會點名，所以不宜外出。

《哆啦A夢》劇照

【禁忌十七】年初五：忌儲窮氣

年初五為「送窮日」，快快把家中的垃圾清掃乾淨，新一年有好運與財運。

（清潔龍阿德@Facebook）

【禁忌十八】年初七：諸事不宜

初七是「七煞日」，諸事不宜，宜留在家中。

【禁忌十九】年初九：忌曬衣服

年初九為天公生日，即玉皇大帝誕日，當日忌晾曬衣服。

（photo-ac）

《好食玩飛》記者提提你，19項年初一至年初九不能做的禁忌。信不信都好，少做為妙，好運自然來，祝各位蛇年百毒不侵！

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