稻香推出$1酸菜魚/鮑魚雞煲 逾30間分店有份！限定時段酒水半價
撰文：溫藹紅
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【稻香優惠】稻香集團旗下逾30間分店推出$1優惠！指定時段於稻香、稻香茶居、稻香超級漁港等堂食，即可以$1優惠價購買酸菜魚煲或鮑魚雞煲，可以歎火鍋配料，兼享酒水半價優惠，星期一至日都用得！
稻香推出$1酸菜魚/鮑魚雞煲 逾30間分店有份！限定時段酒水半價
由即日起，逢星期一至日晚上8時半後，前往全港逾30間稻香、稻香茶居、稻坊、稻香漁港市集和稻香超級漁港分店堂食，2人起同行即可以$1優惠價購買酸菜魚煲或鮑魚雞煲！
「$1酸菜魚煲或$1鮑魚雞煲」優惠只適用於指定分店堂食，入座以茗茶計算，2位至4位即可享用優惠1煲，5位至7位則可享用優惠2煲，8位以上最多可享用優惠3煲。每份優惠酸菜魚煲或雞煲，均可以6折優惠價加購火鍋配料及免費醬料吧；同時，享用此優惠亦可以半價購買指定酒水。
另外，全港逾30間稻香、稻香茶居、稻坊、稻香漁港市集和稻香超級漁港分店，同步推出火鍋湯底及火煱配料優惠。由即日起，凡惠顧晚市火鍋（晚上8時半前入座）可享7折起、宵夜火鍋（晚上8時半後）可享6折起優惠；此外全晚指定酒水半價。
稻香「$1宵夜雙響炮」$1酸菜魚煲及$1鮮鮑魚雞煲優惠 詳情
推廣地點：全線稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊分店
優惠日期：即日起至另行通知
優惠時段：20:30 - 23:00（星期一至日）
*2人或以上同行入座方可使用。
*額外惠顧或外賣攜走需以每煲原價$168收費。
推廣分店地址詳情：
稻香$1優惠適用於甚麼餐點？
稻香$1優惠適用於$1酸菜魚煲或$1鮑魚雞煲，詳情參閱內文。
稻香$1優惠推廣日期為？
稻香$1酸菜魚煲及$1鮑魚雞煲優惠推廣期為即日起，逢星期一至日晚上8時半後，詳情參閱內文。
稻香$1優惠適用地點為？
稻香$1優惠適用於逾30間分店， 詳情參閱內文。