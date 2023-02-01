【稻香優惠】稻香集團旗下逾30間分店推出$1優惠！指定時段於稻香、稻香茶居、稻香超級漁港等堂食，即可以$1優惠價購買酸菜魚煲或鮑魚雞煲，可以歎火鍋配料，兼享酒水半價優惠，星期一至日都用得！

稻香推出$1酸菜魚/鮑魚雞煲 逾30間分店有份！限定時段酒水半價

（圖片來源：稻香集團）

由即日起，逢星期一至日晚上8時半後，前往全港逾30間稻香、稻香茶居、稻坊、稻香漁港市集和稻香超級漁港分店堂食，2人起同行即可以$1優惠價購買酸菜魚煲或鮑魚雞煲！

「$1酸菜魚煲或$1鮑魚雞煲」優惠只適用於指定分店堂食，入座以茗茶計算，2位至4位即可享用優惠1煲，5位至7位則可享用優惠2煲，8位以上最多可享用優惠3煲。每份優惠酸菜魚煲或雞煲，均可以6折優惠價加購火鍋配料及免費醬料吧；同時，享用此優惠亦可以半價購買指定酒水。

（圖片來源：稻香集團）

另外，全港逾30間稻香、稻香茶居、稻坊、稻香漁港市集和稻香超級漁港分店，同步推出火鍋湯底及火煱配料優惠。由即日起，凡惠顧晚市火鍋（晚上8時半前入座）可享7折起、宵夜火鍋（晚上8時半後）可享6折起優惠；此外全晚指定酒水半價。

（圖片來源：稻香集團）

稻香「$1宵夜雙響炮」$1酸菜魚煲及$1鮮鮑魚雞煲優惠 詳情

推廣地點：全線稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊分店

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：20:30 - 23:00（星期一至日）

*2人或以上同行入座方可使用。

*額外惠顧或外賣攜走需以每煲原價$168收費。



推廣分店地址詳情：

分店名單（圖片來源：稻香）