麥當勞優惠套票回歸！平均$25起歎脆香雞翼/9件麥樂雞/自選早餐

【麥當勞優惠券】麥當勞$25超值套餐回歸！麥當勞再推出$100/4個套餐優惠，折後最平$25歎麥當勞超值套餐，包括脆香雞翼餐、麥樂雞餐、自選早餐等，即睇麥當勞套餐套票優惠詳情！

麥當勞套票優惠回歸！$25起歎脆香雞翼/9件麥樂雞/自選早餐

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（圖片來源：麥當勞）

麥當勞再次推出$100「麥麥慳」套票優惠，由2月2日起，只需登入麥當勞手機應用程式，即可以購入「麥麥慳」套票，折後平均每個麥當勞餐或早餐，只需$25起就可以食到！

（圖片來源：麥當勞）

今次優惠分為早餐套票及超值套餐套票，每套優惠劵包括4張套餐換領券，麥當勞手機應用程式會於購入套票時收取$20訂金，4張套餐換領券會在2個工作天內自動存入App內，正式兌換套餐時，每次支付$20起即可。每次兌換後會自動扣除餐券餘額，想自己食或與家人朋友開心分享都無問題！

$100著數之晨套票優惠可選以下6款早餐：

1）豬柳蛋漢堡超值早晨套餐

2）魚柳包超值早晨套餐

3）炒雙蛋火腿包超值早晨套餐

4）芝蛋脆雞包超值早晨套餐

5）精選早晨套餐（需另加$5）

6）珍寶套餐（需另加$8）



（圖片來源：麥當勞）

$100麥麥抵食套票優惠可選以下7款套餐：

1）豬柳蛋漢堡超值套餐

2）脆辣雞腿包超值套餐

3）麥樂雞（9件）超值套餐

4）雙層芝士孖堡超值套餐（需另加$6）

5）雙層魚柳包超值套餐（需另加$6）

6）板燒雞腿包超值套餐（需另加$6）

7）脆香雞翼（4件）超值套餐



（圖片來源：麥當勞）

麥當勞優惠｜「麥麥慳」套票優惠

推廣日期：2月2日起至售完即止

使用日期：2月2日起至3月26日

推廣地點：全線麥當勞分店（指定分店除外）

訂購方式：麥當勞APP

付款方式：電子支付方式



*不適用於九龍公園、九龍站、山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場離境大堂分店。

