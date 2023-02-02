台式餐廳3款茶飲均一價$10！超巨型茶凍珍珠打卡　送買1送1優惠券

茶木新茶飲均一價$10！台式餐廳茶木推出3款全新茶飲，包括珍寶茶凍雙重鐵觀音奶茶、芝士奶蓋鐵觀音奶茶及滿杯珍珠鐵觀音奶茶，全部都只需$10就可以歎到！另還有3大優惠活動，包括送飲品買一送一優惠券等，非常抵食！

台式餐廳3款茶飲均一價$10！超巨型茶凍珍珠打卡 仲送買1送1優惠券

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（圖片來源：茶木）

台式料理專門店「茶木」推出「鐵觀音奶茶系列」，3款全新茶飲包括珍寶茶凍鐵觀音奶茶、芝士奶蓋鐵觀音奶茶及滿杯珍珠鐵觀音奶茶。由即日起至2月14日，全線分店分3期推出均一價$10優惠，當中珍寶茶凍鐵觀音奶茶更加入巨型茶凍「BIG BIG珠」，打卡一流！

（圖片來源：茶木）

均一價$10優惠時段詳情：

即日起至2月7日：珍寶茶凍鐵觀音奶茶$10

即日起至2月14日：濃厚起司奶蓋鐵觀音奶茶$10

2月8日至2月14日：滿杯珍珠鐵觀音奶茶



（圖片來源：茶木）

除了全新茶飲均一價$10優惠外，茶木亦同步推出3大優惠活動，詳情如下：

1）即日起至2月14日，於全線分店可以優惠價$68購買雙重茶香蜜糖磚塊

2）即日起至2月14日，於Instagram限時動態上傳任何有波點的照片（如珍珠奶茶），並於限時動態內標注茶木官方Instagram帳號，即可獲得飲品買一送一優惠券1張。或於分店向店員展示限時動態，即可獲得外賣飲品買一送一優惠券1張。

3）即日起至3月31日，於全線茶木分店消費滿港幣$300或以上（需包括鐵觀音珍珠奶茶系列），即會免費送限量版珍珠奶茶襪仔1對。



茶木鐵觀音奶茶系列茶飲均一價$10優惠

日期：即日起至2月14日

地點：全線分店（又一城店除外）



茶木雙重茶香蜜糖磚塊優惠

日期：即日起至2月14日

地點：全線分店（又一城店除外）



茶木送飲品買一送一優惠券

日期：即日起至2月14日

地點：全線分店（又一城店除外）



*數量有限，送完即止。



茶木送珍珠奶茶襪活動

日期：即日起至3月31日

地點：全線分店（又一城店除外）



*數量有限，送完即止。



茶木分店地址：www.tfactoryconcept.com/teawood

