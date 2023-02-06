Haagen-Dazs雪糕買一送一！Haagen-Dazs推出雙球雪糕限時買一送一優惠，折後平均每杯只需$34.5就可以食到！另外還有指定分店免費派1,000份單球雪糕活動，即睇優惠詳情，約埋朋友去歎Haagen-Dazs雪糕！

Haagen-Dazs雙球雪糕買一送一折後$34.5/杯！另免費派1,000份雪糕

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（圖片來源：Haagen-dazs）

Haagen-Dazs推出限時外賣雙球雪糕買一送一優惠，由即日起至2月8日，經旅遊平台Klook訂購Haagen-Dazs外賣雙層雪糕兌換券（$69），即可享有買一送一優惠，折後每杯雙層雪糕只需$34.5就可以歎到，相當抵食！

另外，Haagen-Dazs為慶祝荃灣海之戀分店開幕，將於2月8日下午2時至3時，舉行免費派雪糕優惠活動。屆時將會免費派出Haagen-Dazs指定口味單球雪糕，名額共1,000份，各位雪糕控不要錯過了！

（圖片來源：Haagen-dazs）

Haagen-Dazs外賣雙球雪糕買一送一優惠

訂購日期：即日起至2月8日

兌換日期：即日起至3月3日

訂購網址：https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/30047-haagendazs-hong-kong-273459



*可於Haagen-Dazsan各大門市營業時間內兌換。



Haagen-Dazs免費派雪糕優惠

日期：2月8日

時間：14:00-15:00

地點：荃灣大河道100號海之戀商場地下24-25號舖

