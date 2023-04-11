燒烤場2023｜3大頂級愜意戶外燒烤地方 自備隨身燒烤爐＋配料推介

踏入春季雖說已回暖了不少，但趁著仍有絲絲涼風，當然要與一眾親朋好友去BBQ，好好享受這個愜意的季節！已經厭倦去一式一樣的自助燒烤場？小編為大家嚴選了3大充滿頂級愜意的戶外燒烤地方，無論是眺望山下景色、歎着無敵大海景，或是在大草地邊燒烤邊放風箏，相信都總有你心水！設備靚景俱全，還在苦惱要到處搜尋食材配料太麻煩？小編同時為大家整合了各款惹味特色燒烤配料及用具推介，再附上購買連結，這樣便不用心大心細，一次過買哂番黎，超方便又快捷！



精選3大舒適寫意戶外燒烤場 親子 / 好友 / 情侶都啱去

1. 開揚湖景單車燒烤 好友玩樂一日遊 – 大美督郊野公園燒烤場



每次約朋友燒烤嫌太單調悶悶地？可選擇到沙田城門河岸租單車出發到大美督，沿路望著吐露港海景，與好友一同追風。到達大美督後，一邊燒烤一邊歎海景，享受著海風，寫意得很。BBQ完後，更可選擇與好友到主壩上放風箏、打卡或是到船灣淡水湖划艇，同樣好玩！

(圖片來源：Shutterstock)

交通:

去程： 於港鐵沙田站A出口，步行至城門河岸租單車前往大美督

回程： 於大美督返回大埔墟火車站，可乘搭20C專線小巴 (每天服務) 、75K巴士 (每天服務) 或275R號巴士（只在星期日及公眾假期提供服務）

2. 置身浪漫南法海岸 全港最長無敵大海灘景 – 上長沙泳灘燒烤場

週末想遠離城市煩囂同另一半甜蜜下？可選擇到上長沙泳灘，足足3公里長，海水清徹、沙粒幼白，有如置身於南法蔚藍的海岸似的！除了BBQ外，亦可選擇體驗各種水上活動，或在黃昏時與另一半漫步海旁，欣賞令人心醉的日落、或是黑夜中閃爍的星星，浪漫愛意滿滿！

（圖片來源：康樂及文化事務署）

交通:

前往長沙泳灘：從東涌鐵路站乘大嶼山巴士11號、11A或23號新大嶼山巴士，約20分鐘車程即可到達，如前往下長沙泳灘，可以在長沙下村站下車；若前往上長沙泳灘，可於上長沙海灘站下車。

前往東涌站巴士總站：步行返回長沙下村或上長沙海灘巴士站，搭乘11、11A或23號新大嶼山巴士。

3. 親子放電好去處 大草原任放風箏 – 清水灣大坳門燒烤場

小朋友唔想困在家放下電？可選擇到清水灣大坳門燒烤場，邊燒烤邊飽覽廣寬的山林海島景，亦可在大草原上享受如放風箏等各類活動，放電一流！到了晚上更可與小朋友觀星、賞月，別有一番體驗。

交通:

鑽石山荷里活廣場乘九巴91號，大坳門站下車，步行約20分鐘即達。

燒烤超方便實用好物 隨時享受燒烤滋味

台灣KENLUCK 迷你攜帶型烤肉架 紅色

台灣KENLUCK 迷你攜帶型烤肉架 紅色

忙碌工作過後，週末唔想去多人熱鬧的燒烤場同人逼？小編極力推介呢款迷你攜帶型烤肉架，不但採用德國LFGB食品級認證的燒烤網，更非常貼心地以實木作防燙把手，無論是與好友 / 另一半，都可隨時隨地簡單靜靜地享受燒烤。

台灣KENLUCK 迷你攜帶型烤肉架 紅色

「01網購」 入手價：19,400 積分 + $194

優惠價：$388

原價：$499

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CHAO潮 便攜燒烤爐

CHAO潮 便攜燒烤爐 YC-SKL01

趁著尚有一絲絲涼意，想到戶外燒烤但又怕麻煩？呢款小巧的燒烤神器絕對令你有驚喜！主打輕巧便攜，設有可升降烤網，能升起脫離火區外，對食材進行保溫；同時更加入懸空通風設計，有效讓炭充分燃燒，快速提升熱力，唔洗再等野食熟等到瞓著，幾時都可以盡享惹味美食。

CHAO潮 便攜燒烤爐 YC-SKL01

「01網購」 入手價：28,900 積分 + $289

優惠價：$578

原價：$598

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惹味燒烤配料推介 網民最愛係呢樣

一口入魂 爆汁彈牙：牛骨濃汁牛丸

牛骨濃汁牛丸 (170G)

講到BBQ又點少得各式丸類，想食得彈口爆汁過下口癮？小編極力推介呢款牛丸，細細包份量4-5人剛剛好，當中不但以澳洲牛肉打造，更撈入肥牛粒及牛筋，彈牙十足。把外層烤至外皮香脆，內層的香濃牛骨湯及香滑油花同時融化，一口入魂！

牛骨濃汁牛丸 (170G)

「01網購」 入手價：1,900 積分 + $20

原價：$39

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芝士控注意：芝心小籠包

芝心小籠包 170G

灌湯小籠包就食得多，燒烤嘅小籠包又試過未？外層以天然魚肉為外皮，再加入車打芝士作內饀，一經燒烤融化便發出陣陣誘人芝士香氣；入口啖啖芝士口感大滿足，絕對係芝士控必入手之選呀！

芝心小籠包 170G

「01網購」 入手價：1,500 積分 + $15

原價：$30

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鹿兒島極上滋味：日本鹿兒島一口豚

日本鹿兒島一口豚(約500g)

BBQ最怕就是燒扒類，要等很久才熟透之餘，更怕會弄污雙手。而一口豚就啱晒好似小編咁嘅懶人，不但方便更快熟透，採用的黑豚肉更含較低的脂肪量、肉質鬆軟香濃，輕輕鬆鬆便能享用來自鹿兒島的極上滋味！

日本鹿兒島一口豚(約500g)

「01網購」 入手價：3,400 積分 + $34

優惠價：$68

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皮脆嫩滑多汁：蒜香烤燒春雞

蒜香栲燒春雞(生) 約650-750g

BBQ 燒雞翼就食得多，整隻雞燒又得唔得？由於春雞本身體型小，骨骼細，其實是十分適合BBQ。唔好睇佢細細隻，內裏細嫩鮮美，散發陣陣蒜香，加上肉汁超多，只要外層塗上薄薄的蜜糖，便能品嚐到外脆內嫩的誘人口感！

蒜香栲燒春雞(生) 約650-750g

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超邪惡BBQ經典：Rocky Mountain 白色棉花糖

Rocky Mountain 白色棉花糖 （建議零售價：$30）

BBQ要燒棉花糖是常識吧！這款Rocky Mountain的棉花糖帶有輕柔及空氣感的質地和獨特口感，經爐火燒到外脆內軟，更可夾在麵包上，入口即溶的邪惡口感相信令不少人欲罷不能，流哂口水吧！

必試創新口感：日式芝士雞翼

日式芝士雞翼(約500g)

正所謂：「燒雞翼，我鍾意食！」，試問有邊個可以抗拒到雞翼的獨有魅力？平時醬汁醃製的雞翼就食得多，這款融入了香濃芝士及豬肉的餃子雞翼，不但能品嚐到雞翼滿滿的肉汁香氣，陣陣芝士香氣更是令人垂涎三尺，是BBQ必試的創新口感。

日式芝士雞翼(約500g)

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BBQ人最愛：蒜味肉粒腸 (豬肉)

蒜味肉粒腸 (豬肉)

獲最多網民喜愛的BBQ配料相信非腸仔莫屬，以新鮮豬肉製成，並且帶有微微蒜香味，燒到外表金黃脆卜卜，比起平常食開的「廚師腸」，更美味可口！

蒜味肉粒腸 (豬肉)

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原價：$68

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BBQ必備 解渴降燥熱好幫手

每次燒烤燒到一半都總會感到口乾，涼茶絕對會是不二之選！以下係小編每次BBQ都必備的降火好幫手，一邊燒烤一邊飲，不單能消除口渴及因BBQ燥熱引起的口腔不適感，當中的本草植物更能補充身份所需的養分，絕對是健康解熱好物，食幾多熱氣野都唔怕啦！

王老吉凉茶

王老吉凉茶 310ml

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「01網購」 入手價：300 積分 + $3.6

優惠價：$6.6

原價：$11.9

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加多寶涼茶

加多寶涼茶 310ml

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清熱酷綠涼茶

清熱酷綠涼茶 350ml

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雙錢牌 原味龜苓膏

雙錢牌 原味龜苓膏 3杯 x 1份

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