平過超市！母嬰用品低至五折！KotexM巾 Huggies尿片必掃26蚊起！

01 mall 總會為大家搜羅各店特價筍貨益街坊！今期精選商戶BNYBUY提供多款女性以及嬰兒護理用品低至五折激安優惠，有高質防漏的Kotex 高潔絲衛生巾、柔軟舒適的Huggies天然透氣紙尿片、多用途的Andrex皇冠濕廁紙以及Scott絲潔濕紙巾等，媽咪寶寶實啱用！扣埋積分仲可以一減再減，為精打細算嘅您慳到最盡！留意數量有限且售完即止，即睇有咩啱心水搶購啦！



女性用品—Kotex 高潔絲衛生巾系列

Kotex - 草本抑菌 安心熟睡褲 M-L 4片

Kotex - 草本抑菌 安心熟睡褲 M-L 4片

😍特價$32.4 (原價$59.9)—用積分最多可再扣多 $16👍



優質的衛生巾可以讓女士安全渡過生理期的來臨，Kotex草本抑菌安心熟睡褲蘊含全球首研天然茶樹精華及海洋抑菌精華，99.9％抑制念珠菌及淨味。仿內褲剪裁及超綿彈性褲頭 ，由腰至臀柔軟緊貼舒服無勒感。超薄輕盈設計透氣不悶焗，加上零死角包邊全封漏，女孩子可以從此安心熟睡，如何輾轉反側都不怕沾到床單！

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Kotex - 極緻綿柔極柔安心熟睡褲

Kotex - 極緻綿柔極柔安心熟睡褲 中-大碼

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讓女士甜睡一夜之選！Kotex極緻綿柔極柔安心熟睡褲以升級Fluffy軟綿綿設計，是呵護女性私密肌的好夥伴！仿內褲剪裁及超綿彈性褲頭 ，由腰至臀柔軟緊貼舒服無勒感。超薄輕盈設計透氣不悶焗，加上零死角包邊全封漏，經期間怕漏的煩惱立即一掃而空！

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嬰兒用品—Huggies 尿片系列

Huggies - 好奇天然透氣紙尿片

Huggies - 好奇天然透氣紙尿片細碼60片裝

😍特價$102.9 (原價$151.2)—用積分最多可再扣多$51👍



媽咪們照顧心愛寶貝的精明首選—平均只需$1.7/片！Huggies 好奇天然透氣紙尿片臨床實驗證實透氣度有助預防尿疹，親膚內表層設計如絲般柔滑，溫和呵護寶寶屁股。6大無添加給寶寶肌膚最純淨的呵護升級！多達億個透氣孔趕走悶熱感 ，讓寶寶肌膚自由呼吸；12 小時長效極致吸濕2 配合獨特雙重鎖流設計 ，有助隔離稀便，寶寶整夜安睡。適合4-8kg寶寶使用。

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Huggies - 天然透氣學習褲中碼

Huggies - 天然透氣學習褲中碼

😍特價$93.5 (原價$137.5)—用積分最多可再扣多$46👍



Huggies一直致力為寶寶提供優質產品，在媽媽呵護下健康成長！Huggies 天然透氣學習褲易穿易脫學習褲，一拉穿上。當要替換時，沿著學習褲兩邊的縫合處，一撕即可脫下，方便媽媽隨時更換！5層瞬吸結構，吸收尿量長達12小時2，讓寶寶享受優質睡眠。親膚內表層 溫和不刺激*，如絲般柔滑，溫和呵護寶寶屁股。升級億個透氣孔趕走悶熱感 ，讓寶寶肌膚自由呼吸。臨床實驗證實 透氣度有助預防尿疹，6大無添加給寶寶肌膚最純淨的呵護。適合6-11kg寶寶使用。

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個人護理濕紙巾—Andrex皇冠、Scott絲潔、Huggies系列

Andrex皇冠 - 女性專用濕廁紙 20片 x 4包

Andrex皇冠 - 女性專用濕廁紙 20片 x 4包

😍特價$29.6 (原價$36.5)—用積分最多可再扣多$14👍



Andrex皇冠推出了PH4.6弱酸配方專為女性特別部位設計的濕廁紙，可以保持私密肌膚清潔健康，擦拭後形成保護層，維持酸鹼平均，並通過皮膚科及敏感肌膚測試，成分安全溫和呵護。氣味花漾清香，抑制異味，使用後清爽不黏膩，是女士們濕膚必備恩物。

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Scott絲潔 - 多用途消毒濕紙巾60片

Scott絲潔 - 多用途消毒濕紙巾60片

😍特價$29.6 (原價$36.5)—用積分最多可再扣多$14👍



現時疫情時不時破萬宗，家居消毒清潔實在不可忽略。Scott絲潔的消毒濕紙巾經實驗證實能殺滅99.9%細菌，一張解決家中物件的細菌污垢！適用於電子器材, 門柄, 廚房浴室表面等，厚身強韌，耐用襟抹，60片份量足夠數口家庭使用，濕紙巾更帶有清新柑橘香味，不含MIT及多種致敏源，可安心使用。

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Huggies - 天然加厚嬰兒濕紙巾192片補充裝

Huggies - 天然加厚嬰兒濕紙巾192片補充裝

😍特價$44 (原價$57)—用積分最多可再扣多$22👍



勁筍價低至0.34/片！大人和小朋友都適合使用！Huggies 天然加厚嬰兒濕紙巾192片補充裝含蘆薈及維他命E成份，有效帶走99%細菌，無MIT、Paraben、酒精及香料。濕紙巾厚而柔軟不易沾污雙手，換片必備，平日作日常清潔亦十分方便！

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Huggies - 綿柔乾巾80片孖裝

Huggies - 綿柔乾巾80片孖裝

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Huggies 綿柔乾巾是媽媽溫和清潔寶寶肌膚的好幫手，天然加厚植物纖維並無添加物，可以作日常清潔，配合不同水溫乾濕兩用，保護寶寶幼嫩肌膚。

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