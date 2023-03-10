Kotex衛生巾低至38折｜全新粉櫻花香味登場 限時買一送一優惠！

每位女生都深明衛生巾的重要性，如何選擇最適合自己的M巾成為當中的一大課題，作為每個月的必需品當然要揀最好，不論材質、功能性等等通通都要經過仔細挑選，這樣才能滿足女士們全方位需求，即使經期到都可以舒適自在、唔需要「就住就住」！今期小編M 巾推薦：KOTEX系列衛生巾品牌，無論日夜防漏、棉柔透氣通通有齊，仲有超抵買孖裝優惠，加上全新粉櫻花香限定的「水療M巾」限時買一送一，一齊搶購心水衛生巾錫住自己幼嫩肌膚啦！

全新水療體驗：Kotex Blossom Spa粉櫻花限量版超薄日用/夜用

Kotex - Blossom Spa粉櫻花限量版超薄日用/夜用 優惠價：$22.9

迎接春日，私密處都要保持活力！全新限量版Blossom Spa粉櫻超薄日用/夜用衛生巾，分別23cm同28cm，清爽透氣，立體蜂巢設計，全天侯瞬吸功能！蘊含天然SPA精華，有粉櫻花般散發漫天的清香，可以減少異味，使用時可以享受愉悅香薰時光超療癒～

Kotex - Blossom Spa粉櫻花限量版超薄日用/夜用

「01網購」 入手價：1100 積分 + $11.9

優惠價：$22.9

原價：$55.8

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全晚零死角防漏：Kotex 草本抑菌安心熟睡褲

Kotex - 草本抑菌安心熟睡褲 4片裝 x 2包 (限時38折) 優惠價：$51.3/2包

安心熟睡褲可以說是「最偉大發明」，完全不用再擔心睡覺時漏M！同樣蘊含天然茶樹精華及海洋抑菌精華，整晚穿著都可以保持清爽衛生；而仿內褲輕盈柔軟的設計，用後即棄不怕「菌」擾～由腰至臀部都全面包覆，S-XL碼照顧不同身材女生的需要，限時至抵38折就可以買到2包，計返只係$25左右一包，咁就點郁點反瞓都唔會漏啦！

Kotex - 草本抑菌安心熟睡褲 4片裝 x 2包

「01網購」 入手價：2500 積分 + $26.3

優惠價：$51.3

原價：$135

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抑菌透氣：Kotex 草本極緻綿柔超薄23CM

Kotex 草本極緻綿柔纖巧 [孖裝] - 23cm 優惠價：$54

這款絕對是小編全年必入手M巾！經期最怕有異味，同時一不小心特別容易被細菌感染，但有草本極緻綿柔超薄衛生巾就唔使怕！草本萃取及達99％抑菌精華，為特別部位提供潔淨呵護，細緻柔軟的面層，由其適合敏感肌的人士，加上孖裝優惠是搶購好時機！

[孖裝] Kotex - 高潔絲草本極緻綿柔超薄23CM

「01網購」 入手價：2700 積分 + $27

優惠價：$54

原價：$67.5

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乾爽防回滲： KOTEX 唯白纖巧護翼特長日用/夜用衛生巾28cm

KOTEX - 唯白纖巧護翼特長日用/夜用衛生巾 28cm 優惠價：$23.6

有時日間流量多的時候也需要用到較長的衛生巾，28cm極速吸收的M巾又點少得！KOTEX唯白纖巧護翼特長日用/夜用衛生巾，獨創3D超爽圈集中流量，纖巧網面快速吸收，保持乾爽防回滲！加上棉面零摩擦感護翼、柔軟舒適，日與夜都輕鬆自在！

KOTEX - 唯白纖巧護翼特長日用/夜用衛生巾 28cm

「01網購」 入手價：1100 積分 + $12.6

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原價：$26.2

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