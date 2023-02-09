梁蘇記3月告別深水埗西九龍！遷入港版表參道　繼續永久保養服務

【梁蘇記】創立逾130年、以永久保養傘骨而知名的梁蘇記遮廠將於3月遷址。現時位於西九龍的店舖將會遷至同屬九龍區的「港版表參道」繼續業務，永久保養服務仍會持續。不少網民得悉遷址消息後，擔憂梁蘇記將會捱不過高昂租金，但亦有人覺得新址將會便利更多人光顧，有助傳統工藝傳承下去。

梁蘇記3月告別西九龍！將遷入港版表參道 維持永久保養服務

梁蘇記2月6日在其Facebook專頁宣佈，店舖將於3月上旬由深水埗西九龍中心搬遷至尖沙咀的柏麗購物大道，確實日期待定。店舖的知名的售後服務——永久免費保養傘骨則將會維持，也會繼續販售人手製造的雨傘。

梁蘇記遮廠其實已不是第一次遷址。梁蘇記於1885年由別名「梁蘇」的創辦人——梁智華於廣州創立，多年來一直以耐用（雨傘皆由純正鋼骨製造）及永久免費維修傘骨為賣點。隨著收入增加，梁蘇記的業務曾一度擴展至澳門，更在1940到70年代，於港九多處均有分店。當時，在尖沙咀、新蒲崗、中環、北角及灣仔等地都能買到梁蘇記的雨傘。

隨著市面有更多低價雨傘推出，梁蘇記的業績有所下降。1986年，梁蘇記決定關閉所有港島區的分店時，選擇公演話劇來紀念港島區業務之終結。不過，演出令不少民眾誤會梁蘇記決定全綫結業，更引起了哄動，需要店方澄清錯誤消息。

網民對新址有憂又有喜 怕捱唔到貴租 VS 人流勝過舊址

梁蘇記公佈遷址消息後，泛起了不少網民對於梁蘇記的回憶。有人懷念梁蘇記舊有分店的面貌，更有人聲稱家中一把梁蘇記的傘已使用了超過50年，以鋼骨組裝的雨傘十分耐用。

面於店舖即將搬遷，網民對店舖的新址憂喜參半。有人覺得新址落戶的柏麗購物大道租金不低，害怕梁蘇記捱不起高昂的租金而再次要搬遷，亦有人擔心雨傘的價錢因會地租增加而上漲。

不過，有網民指柏麗購物大道人流不絕，比起現址所在的西九龍中心有更多遊客等潛在客源，而尖沙咀地處商圈之中，交通比深水埗更為便利，會吸引本地人光臨，有助梁蘇記有資源傳統工藝傳承下去。

梁蘇記廠遮

現址：深水埗西九龍中心6字樓629號舖

新址：尖沙咀彌敦道111-181號柏麗購物大道G36號舖

營業時間：每日11:30 - 20:00

電話：2386 5629

