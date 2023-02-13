元朗繡球花｜元朗姆明谷繡球花海！猶如置身童話 色彩繽紛啱打卡

【元朗繡球花】繼天水圍的繡球花經已盛開，有攝影師近日發現鄰區的元朗「姆明谷」亦被栽滿了繡球花。繡球花於姆明家門口綻放，色彩斑斕、花影繽紛，非常適合「姆明迷」到場打卡！

元朗繡球花｜元朗「姆明谷」繡球花海！猶如置身童話 色彩繽紛啱打卡

繡球花是今年度香港花卉展覽的主題花，除了維園展場，康文署亦已於多個市區公園種下繡球花。而在香港「姆明谷」之稱的元朗公園，亦已經能看到繡球花的蹤影。在小丘上，具天藍色屋頂的姆明小屋與淺藍及淡紫色的繡球花相映襯，構成秀麗的歐洲園林景緻。

「姆明谷」裡開滿繡球花（圖片授權：FB@Denise DP）

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在香港，繡球花一般會於春、夏季期間綻放，往往在溫度上升至約攝氏20度時便會開花，而香港近日春風和煦，雨水不多，現時正是觀賞繡球花的最佳時機之一！

而元朗繡球花在元朗公園的位置——「姆明谷」則是童話故事《姆明》中，一眾角色的家園。雖然原著之中，姆明所居住的小屋為紅色屋頂、天藍色牆身，與元朗公園一隅的小屋存在出入。然而，小屋的風格、被大樹所環繞的環境，亦讓遊人猶如置身於姆明所生活的世界，非常適合喜歡姆明的朋友到場打卡！

在姆明谷倘佯後，若想觀賞更多添加了繡球花的不同場景，可待3月時參觀以繡球花為主題花的「香港花卉展覽2023」，活動詳情如下：

「姆明谷」裡的繡球花（圖片授權：FB@Denise DP）

元朗公園繡球花｜姆明谷繡球花

地址：元朗水牛嶺元朗公園北路元朗公園

開放時間：24小時

收費：免費

交通：於輕鐵水邊圍站下車，沿車站旁的行人天橋南行，到達地面後沿旁邊的巷子繼續南行，最後橫過公園北路進入天水圍公園；

乘搭九巴68E、69F號綫於元朗公園總站下車；

乘搭港鐵巴士K68或專綫小巴604號綫，於元朗公園下車。

