東涌櫻花2023｜東涌粉紅櫻花大道盛開！乘纜車高空浪漫賞櫻附交通

【東涌櫻花2023】又到香港櫻花盛開季節，最近有攝影師分享位於東涌灣畔的櫻花已經盛開，形成一條粉紅色「櫻花大道」，相當浪漫，更可以同時拍攝到櫻花與纜車的場面，是其中一個必去的賞櫻好去處！趁大地回春，想親眼觀賞香港櫻花嗎？就記得要把握櫻花盛開時去影相打卡了！

東涌櫻花2023｜東涌粉紅櫻花盛開！乘纜車高空浪漫賞櫻 附交通

賞櫻花不用飛到日本，其實香港都有地方可以觀賞到浪漫唯美的櫻花！最近到了香港櫻花盛開季節，有不少攝影師在社交平台分享櫻花盛開的美景，其中最多人討論的就是位於東涌灣畔、赤鱲角觀景山下猶如「櫻花大道」的機場櫻花園！

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【東涌櫻花2023】東涌櫻花園正式開放 過百棵廣州櫻盛開！

東涌灣畔、赤鱲角觀景山下的機場櫻花園由機管局管理，早於農曆新年期間，已經有不少人發現櫻花正悄悄綻放。不過，當時櫻花園當時尚未正式開放，攝影師們只能夠隔著臨時架設「水馬」遠攝櫻花。

直到本週一（6日），櫻花園正式對外開放，大家能夠直接走進園內賞花。櫻花園栽種了過百棵廣州櫻花樹，園內繁花似錦、星羅棋佈，構成了柳綠桃紅的風景，為附近的景物添上色彩。

櫻花園毗鄰昂坪360纜車，是香港唯一能同時觀賞纜車與櫻花之處。除了在地面上賞花，大家也可以登上昂坪360纜車，在高空俯瞰整片園林的景色。櫻花在香港的花期為2月至4月，除了東涌櫻花大道，大家亦可以在嘉道理農場觀賞到櫻花！

【東涌櫻花2023】東涌櫻花園交通、前往方式

東涌櫻花大道位於東涌灣畔的赤鱲角南路、觀景山下一帶，在東涌站前往只需20分鐘至半小時左右，觀賞完櫻花更可順便去行東涌觀景山，來回都只是一小時，新手都可以輕鬆行！

要去看東涌櫻花大道，大家可從東涌站B出口出發，往昂坪纜車站方向行，沿扶手電梯下的左邊小路行，過馬路後轉右進入達東路花園，直行至盡頭轉右行上天橋，穿過天橋後到對面馬路，下天橋後轉左直行行至迴旋處，右轉接上赤鱲角南路，直行5分鐘左右便到達觀景山山腳，便會見到正在盛放的粉紅櫻花！

另外，大家亦可從東涌東薈城出發，於東薈城地面層的東涌站巴士總站乘搭大嶼山北部穿梭路線S1、S52、S52A、S52P、S56、S64、S64C、S64P或S64X，在飛機燃料庫站下車，再沿觀景路南行約5分鐘。

【東涌櫻花2023】東涌櫻花園/機場櫻花園

地址：赤鱲角南路近觀景山

開放時間：24小時

收費：免費

