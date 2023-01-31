沙田坳吊鐘花盛開！春回大地，各式各樣的花在各區爭相綻放、大放異彩。在沙田坳，山間的吊鐘花朵朵成束、隨風飄蕩，正吸引著眾多愛花人士、攝影師臨場欣賞、拍攝。想欣賞漂亮的吊鐘花，即睇前往沙田坳賞吊鐘花的交通方式！

吊鐘花2023｜沙田坳吊鐘花盛開！農曆新年限定 花期短暫 附交通

沙田坳十二笏村的吊鐘花經已盛開！每年1月下旬至2月份，近農曆新年期間，一般為吊鐘花的最佳觀賞花期。吊鐘花往往只會在15至20℃的環境下盛開，在炎夏的天氣下落花，花期維持大約2至3個月，因此若錯過吊鐘花期，就要等待下一年才能欣賞到。

而香港亦有不少觀賞吊鐘花的地方，其中位於沙田與慈雲山交界的客家村落「十二笏村」，最近就成為觀賞吊鐘花的熱門地點！

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最近就有網民在社交平台Facebook「香港風景分享組」分享沙田坳吊鐘花的照片，從照片中可見，粉紅色的吊鐘花在樹幹上猶如一串串鈴子，在微風吹拂下帶來初春的氣息。

沙田拗位於沙田區與黃大仙區交界，據網民分享，建議可以於黃大仙（盈鳳里）乘搭居民巴士NR806線，於獅子亭下車再步行進入十二笏村，沿衛奕信徑第5段步行至W48、W49標距柱附近，就可以看到滿開吊鐘花所在之處。

（圖片授權：FB@香港風景分享組組員）

沙田坳吊鐘花

地點：沙田坳十二笏村近衛奕信徑第5段W48、W49標距柱

開放時間：24小時

交通：於黃大仙（盈鳳里）乘搭居民巴士NR806綫，於獅子亭下車並步入十二笏村，再沿衛奕信徑第5段步行至W48、W49標距柱。

