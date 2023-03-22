柴灣美食｜超厚雪糕格仔餅最平$26！榴槤/阿華田/紫薯等多種口味

柴灣美食林林總總，一直吸引不少人到區內「搵食」。而柴灣道的一間甜品店，每逢假日都吸引不少人排隊，購買甜品店的招牌食品「雪糕格仔餅」。格仔餅夾著不同口味的巨球雪糕，相當誘人，適合喜歡吃甜品的朋友！

柴灣美食｜柴灣大大件雪糕格仔餅！有榴槤等多種口味 最平$26食到

柴灣甜品店「BB雞蛋仔」售賣各種街頭小食，主打雞蛋仔與格仔餅。甜品店更將格仔餅昇華，在餅內加入兩大球雪糕，成為份量大、超厚的雪糕格仔餅，吸引不少人親臨店舖，排隊購買。

雪糕格仔餅可以轉換成不同口味的雪糕，除了市面常見的朱古力、芝麻、曲奇、香芋等口味的雪糕，更有海鹽、榴槤、阿華田、紫薯等較為少見的味道。有曾購買榴槤味雪糕格仔餅的網民表示，整個甜品的體積龐大。雪糕份量之多，令自己花上約10分鐘，才能將整個甜品吃光。

（圖片授權：IG@Phoenixlok）

除了雪糕格仔餅，這間甜品店亦販售流心奶黃格仔餅、草莓醬格仔餅及開心果醬格仔餅等市面鮮見的夾餅款式，適合已吃膩市面上常見甜品的朋友。

流沙奶黃格仔餅（圖片來源：BB雞蛋仔）

BB雞蛋仔

地址：香港柴灣柴灣道350號樂軒臺地下413號舖

營業時間：12:00 - 20:15（週一）；12:00 - 19:00（週二）；12:00 - 20:15（週三至日）

