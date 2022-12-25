日本美食愈邪惡愈好味！最新6間精選餐廳甜品烤串丼飯蛋包飯全上

終於來到一年的最後一個月，也就是正冬12月份，想必大家也感受到天氣明顯轉冷了吧！這時候最適合攝取一些高熱量、充滿罪惡感的美食料理，讓身子也更著暖起來。



一起來看看12月日本有哪些好吃的好店與美食吧！👇👇👇

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STABLER

需要補充滿滿熱量的請看這邊！位於東京惠比壽站附近的「STABLER」推出的這款肉肉肉三明治（ミートサンド），光是看外表就讓人覺得超罪惡！ 超澎派的300克牛排，搭配烤得脆脆的吐司三明治，絕對讓你吃了大滿足！

上圖中為的份量是雙份（ダブル），售價1850日圓，如果外帶的話可以減一百日圓喔！

地址：東京都澀谷區惠比壽西 1-13-5 ブラッサム大六天 1F (惠比壽店)

營業時間：11:00～16:00



和cheese TENSAI

接著是同樣位於惠比壽站附近的「和cheese TENSAI」，有一道非常適合冬天享用的濃郁芝士料理，那就是以番茄蛋包飯為基底，再加入雙重濃郁番茄醬汁、烤大蒜，以及罪惡焗烤起司，還有畫龍點睛的天婦羅碎屑更是一絕！

地址：東京都澀谷區惠比壽1-9-5EBUSUマルトビル2F

營業時間：午餐11:30～16:00／晚餐17:00～22:00



池田屋

天氣冷颼颼想來點熱呼呼的美食？位於愛知縣一宮市觀音寺站附近的「池田屋」，推出這款超濃郁的焗烤方塊吐司，應該會是不錯的選擇！濃郁四溢的熱熱起司，搭配表面酥脆但內層鬆軟的焗烤吐司，絕對是冬日中的最高享受！

還有蜂蜜奶油、烤咖哩和烤巧克力口味的方塊吐司，可以依照個人喜好來選擇～

地址：愛知縣一宮市觀音寺2-3-10

營業時間：08：00～17：00（最後點餐16:30）



にくまる春吉店

吃過烤肉串，但你吃過烤蛋黃串嗎？這家位於福岡市天神南站附近的「にくまる春吉店」有各式各樣的烤肉小吃，其中又以這項醬漬蛋黃烤串（はじまりのランタン〜たまり醤油漬け卵黄）最為話題！

飽滿的九州産黒毛和牛肉，夾著兩顆色澤金黃的醬漬蛋黃，光看就覺得超～好～吃，口水都要忍不住流下來啦！不過要特別注意，如果想吃的話記得要前一天先預約，直接到現場是無法買到的唷！

地址：福岡縣福岡市中央區渡邊通５‐１‐２６

營業時間：18:00～24:00



魚秀

冬天還是喜歡吃生魚片丼的朋友看過來！這家位於東京澀谷站附近的「魚秀」，推出了多達10種豬口杯丼飯（おちょこ丼）的套餐，包含牛油果三文魚、蝦蟹、星鰻天婦羅、鮪魚海膽丼飯等等，讓你一次大滿足！

豬口杯（おちょこ）是一種陶器，原本是拿來裝日本料理中前菜使用的小碗，後來也拿來裝小份量的主食，而這份おちょこ丼ランチ可以依據個人喜好，選擇6、8、10種的套餐，價格也有些微差異。

地址：東京都澀谷區宇田川町35-6 下田ビルB1F

營業時間：12:00～23:15



いちびこ 太子堂店

冬天就是要吃士多啤梨！這家位於東京三軒茶屋附近的「いちびこ 太子堂店」，是專賣草莓甜點的咖啡館，這款酸中帶甜的士多啤梨蛋糕更是絕品，不只有超多顆鮮嫩飽滿草莓，其中最特別的就是裡面一層層可麗餅皮，搭配爽口的鮮奶油，絕對是草莓控不能錯過的甜點！

此外，「いちびこ 太子堂店」在12月還推出了多款草莓新品，像是草莓花朵派（花いちごのパイ）、草莓烘烤起司派（いちごのベイクドチーズケーキ）等等，每款看起來都超好吃又好拍！

地址：東京世田谷區太子堂5-8-3

營業時間：11:00～19:00（週末假日～18:00）



看完以上的好店，你最喜歡的是哪一家呢？日本不只有許多讓人垂涎三尺的超美味料理，更有不少超有趣的創意料理，真的讓人看了好餓啊！

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