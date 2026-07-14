白色瓷磚鏽漬洗唔甩？網民試用擦膠捽極唔甩　12蚊店檸檬酸秒甩漬

12蚊店真的有很多好物，好像之前超人氣日本速乾梳，有網民亦分享，家中白色瓷磚上長期有一片鏽漬，試過多種方法亦無法清理，更以$12購入一塊瓷磚擦膠，但「捽到手都軟」仍未能除漬，最終在12蚊店購買了一款「檸檬酸」，輕輕一擦就成功去漬，效果驚人！

白色瓷磚有鏽漬怎麼辦？

有網民於Facebook群組發帖分享，指家裡的白色瓷磚長期有一撻鏽漬，「漂白水唔得，係咁捽唔得」，令其大感苦惱。「嗰日買咗$12擦膠以為好勁，捽到手都軟，捽得好多」，但仍未能成功去漬。

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（圖片來源：FB@12蚊店關注組）

不過事主表示，其後來於12蚊店發現一款日本製的「檸檬酸」，使用後「輕輕力就捽甩哂」，並成功洗走黃色鏽漬。從貼文的對比相片可見，原本白色瓷磚的鏽漬，經過檸檬酸清洗後，終於回後白亮，雖然仍然有些少暗沉的生鏽顏色，但鏽漬已經明顯被洗掉。

貼文一出即引起網民關注，有不少網民表示，想購買該款檸檬酸一試。事主指出，該款檸檬酸為粉狀，其以大約50度水與檸檬酸粉混合後，便可以使用（建議根據包裝指示），不過需留意使用前最好先戴上手套。此外，針對瓷磚鏽漬，有網民更直言如若沒有檸檬酸，亦可以嘗試以茄汁混合自來水掩蓋一晚，或以白醋清潔同樣有效。大家不妨參考下！