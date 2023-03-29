【旺角美食】繼海底撈、奈雪的茶、德克士，再有於中國人氣的連鎖食肆進駐香港！最近於旺角登陸的「過江龍」，乃往年入選《中國烤肉品牌15強榜單》的「貓爪烤肉」。該間烤肉店以貓為主題，除了樓面加入了大量貓的設計元素與裝飾，大家在店內食品也可以找到貓的蹤影，適合喜歡毛孩的朋友到訪！

旺角美食｜內地人氣烤肉店登陸旺角！貓迷創辦 樓面/食物都有貓蹤

以貓為主題的「貓爪烤肉」開業已逾十年，於全球擁有逾30間分店，去年曾入選由艾媒金榜發佈的《中國烤肉品牌15強榜單》並榮譽第14名。貓爪烤肉去年進駐新加坡後，本月於旺角開設全港首家店舖。

貓爪烤肉由貓迷所創辦，因店裡擁有大量與貓有關的設計元素、具「可愛風」的裝飾，被網民譽為「最Q烤肉店」。大家在店裡，可以在牆壁、燈具、餐具找到貓的蹤影，在多隻可愛貓貓的包圍下用餐。

食品方面，烤肉店提供多款烤肉讓大家烤製，包括貓抓藤椒雞、炭燒黑豬梅花肉、蒜香豬五花、現拌牛肉等。店主建議大家烤肉時，加入經過醃製的老壇子泡椒，讓肉類入口時帶有濃烈麻香味。

除了肉類，烤肉店的甜品亦相當特別。店舖提供的「貓抓焦糖布丁」以可愛的貓爪為造型，大家吃布丁時，可以選擇伴上甜心版黑、白雪花冰、Oreo味或椰蓉味沙冰一同吃，感受不同味道。

（圖片授權：貓爪烤肉）

貓爪烤肉香港店

地址：旺角豉油街104號東翼XX Arcade 1樓全層

營業時間：11:00 - 22:30

