消費券派發日期2023一文睇清！消費券2023將於4月派發，財政司司長陳茂波宣布每位市民將可獲發$5,000消費券，分開兩期派發，第一階段金額為$3,000，惟不可轉換電子支付平台，今日（10日）舉行記者會公布2023消費券派發日期及領取方式等，即睇消費券派發日期2023！

消費券2023幾時派？4月中發放首階段$3,000！八達通領取留意日期

消費券派發日期2023公布詳情！財政司司長陳茂波今日（10日）舉行記者會，公布2023消費券詳情，包括派發日期及領取方式等。

消費券2023【1】電子支付平台發放詳情：

2023消費券發放將會維持現有6個電子支付平台。惟要留意，第一階段消費券不可轉換電子支付平台，而有需要市民至第二階段可以申請轉換平台。

消費券6個電子支付平台：

1. 八達通

2. Alipay HK支付寶香港

3. WeChat Pay HK

4. Tap&Go 拍住賞

5. PayMe from HSBC

6. BoC Pay

消費券2023【2】派發日期

財政司司長陳茂波日前公布2023至24年度《財政預算案》，宣布今年會再向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士，分兩期發放總額$5,000電子消費券，首階段發放金額為$3,000。透過不同入境計劃來港居住或升學的合資格人士，則會獲發$2,500電子消費券。

全額市民：

第一階段消費券領取日期（$3,000）：4月16日

第二階段消費券領取日期（$2,000）：7月16日



半額市民：

第一階段消費券領取日期（$1,500）：4月16日

第二階段消費券領取日期（$1,000）：7月16日



（資料圖片）

消費券2023【3】領取方式

消費券會依照以往登記的支付平台派發，如選擇使用支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go拍住賞或WeChat Pay HK領取消費券，4月16日起可以直接在指定儲值支付工具帳戶收取首期消費券。

選擇使用八達通領取消費券的市民，4月16日起可以前往公共交通費用補貼計劃補貼領取站、指定便利店及超級市場、八達通服務站拍卡領取，或使用八達通應用程式，在手機拍卡領取。只要在6月30日前消費滿$3,000，可以在最早7月16日領取第二期消費券；否則要待用完$3,000後，在下一個月的16日才能領取。

消費券2023【4】消費券到期日

首階段消費券使用期限為2023年10月31日，第二階段消費券使用期限為2024年1月31日。如市民未有在期限前領取或使用已發放的消費券總額，將被視作放棄有關消費券餘額。

消費券2023【5】新登記人士

合資格人士可在計劃的登記期內，透過消費券計劃網站內的電子登記平台或親臨任何一間臨時服務中心辦理登記。