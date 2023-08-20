12蚊店｜抹銀布效果震驚全網　嚇親用家一抹即甩漬銀器變黑有救星

12蚊店好物！12蚊店推介！銀器變黑不一定要用洗銀水，12蚊店抹銀布同樣可具有驚人效果。最近有網民分享，購入12蚊店一款抹銀布，形容「一抹就甩」，成功將銀器上多年的污漬清除，大讚好有驚喜並極力推薦，非常實用！



（圖片授權：FB@Frances Y C Hung）

12蚊店抹銀布 一抹即甩漬

銀器、銀飾長期使用後，或會因氧化而變黑，有時單憑清潔劑亦未必可以清理到。最近有網民就於Facebook群組發帖分享，於AEON 12蚊店以$10（買10送2其中一件）一款超強勁的銀器清潔布「激落君抹銀布」，形容「將銀器上污漕左N年（很多年）搞佢唔掂的污漬，一抹乾淨bling bling閃令令呀」。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

她表示「當時好苦惱，唔知要唔要啲銀器好」，無意中發現該款抹銀布，售價便宜因而抱著嘗試心態使用，豈料效果令人驚喜。「我用牙膏擦無效，我便拎番去店（銀器店），請老闆幫我清潔，佢用洗銀水又浸又用機震佢然後又抹佢，都只是淺色左DD，我當時好心灰，所以覺得呢塊抹銀布太神奇。」

從相片中可見，事主的手鏈及戒指均嚴重氧化至黑，但使用「激落君抹銀布」仔細擦拭後，兩件銀器均回復原有的銀色，並具有光澤感。事主指，過程中抹銀器的手指頭亦沾滿黑色污漬，「用一塊已經好乾淨，但怕有鬼祟位漏左，所以再買一塊再仔細抹」。

有用過的網民留言指，「依塊正嘢嚟，我啲P牌（Pandora）charm氧化到黑曬，用佢個清潔套裝都洗唔返靚，用Daiso依塊（抹銀布）竟然救得返」、「我以前賣銀器，都要幫啲客清潔，日日咁用有時都成個月先換一塊」。目前未能買到亦無需灰心，有網民指「12蚊店有隻藍色包裝，一包3塊都係12蚊，都可以做到一樣效果」，大家不妨留意！