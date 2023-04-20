將軍澳點心放題$118起任食40款點心！懷舊菲林卷/鵪鶉蛋燒賣/燉湯

點心放題推介！將軍澳有點心專門店推出90分鐘點心放題，任食超過40款懷舊點心，除了有人稱「菲林卷」的芝麻卷，還有鵪鶉蛋燒賣、蛋黃千層糕、香芋鴨腳、大良脆奶卷等，選擇非常豐富，價錢每位最平只需$118，由早上7點開始就有得食，飲早茶、午茶或者下午茶都得！

將軍澳點心放題任食40款點心$118起！懷舊菲林卷/鵪鶉蛋燒賣/燉湯

「茶煲點心專門店」藏身於將軍澳寶林一個商場裡面，餐廳的點心由多年經驗的師傅，每日於店內新鮮製作，吸引不少街坊幫襯歎一盅兩件。最近，餐廳又推出90分鐘點心放題，可以任食多達40款點心，而且部分更是坊間買少見少的懷舊點心，性價比頗高！

將軍澳點心放題任食40款點心，人均$118起！（圖片來源：Kkday）

餐廳的點心放題除了蝦餃、燒賣、牛肉球等常見的人氣點心，同時供應一系列懷舊點心，包括香滑芝麻卷、鵪鶉蛋燒賣、香芋鴨腳扎、蛋黃千層糕等，另外還有大良脆奶卷、富貴黃金糕及黃金饅頭等，選擇超豐富；此外，點心放題有得飲姬松茸竹絲雞燉湯及金銀菜豬肺燉湯，好滋補！

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點心放題由星期一至日都有得食，供應時間為每日上午7時至下午4時，每位價錢$118起限時90分鐘，平日假期想飲早茶、午茶或者下午茶都無問題！

點心放題｜茶煲 TeaPot

地址：將軍澳寶琳北路18號寶林商場3樓1C號舖（港鐵寶琳站 A1 出口，步行約7分鐘）

電話：2682 2863

價錢：星期一至五成人$118、小童及長者$98；星期六、日及公眾假期成人$138、小童及長者$98（另收茗茶及每位加一服務費：成人$25/位，小童及長者$21/位，並於餐廳現場支付）

供應時間：07:00-16:00

訂座：請按此