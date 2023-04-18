GODIVA雪糕優惠軟雪糕買一送一，GODIVA推出一連3日快閃優惠，超人氣黑巧克力味軟雪糕及巧克力豆，將於指定日期推出買一送一優惠，超抵食價折後$55就可以食到2支，巧克力豆$59有2盒，大家記得把握機會！

買一送一｜GODIVA 4月快閃優惠！指定口味雪糕$55/2支+巧克力豆

（圖片來源：GODIVA）

GODIVA超人氣黑巧克力味軟雪糕以及GODIVA巧克力豆，推出一連3日快閃優惠！GODIVA全線分店將於4月20日至23日，每天推出黑巧克力味軟雪糕買一送一優惠，折後就可以優惠價$55（原價$110）買到2支軟雪糕，即平均每支僅需$27.5，非常抵食！

（圖片來源：GODIVA）

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而GODIVA巧克力豆一樣有買一送一優惠，5款味道包括薄荷黑巧克力、咖啡牛奶巧克力、白巧克力、黑巧克力及牛奶巧克力，折後可以優惠價$59（原價$118）買到2盒，平均只需$29.9 一盒，喜歡食朱古力的朋友不要錯過啦！

今次買一送一優惠更可以免費獲贈GODIVA72%片裝黑巧克力乙片，每間店舖每日下午二時起限售200套黑巧克力味軟雪糕雪糕，售完即止。大家要把握機會啦！

GODIVA雪糕優惠 軟雪糕買一送一優惠 詳情

優惠：黑巧克力味軟雪糕買一送一，同時免費獲贈GODIVA片裝白巧克力乙片；

巧克力豆買一送一

優惠售價：黑巧克力味軟雪糕 $55/2支（原價$110）

巧克力豆買一送一 $59/2盒（原價$118）

優惠日期：2023年4月20至23日

*每店每天（14:00起）限售200套軟雪糕，售完即止。

*優惠只適用於香港GODIVA專門店（新都會廣場、期間限定店、機場及免稅店除外）。

*巧克力豆各款味道存貨不同，售完即止。

