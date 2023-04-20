【深水埗美食】深水埗新開一間酸菜魚餐廳，全店裝潢以粉紅色為主題，主打一人酸菜魚、麻辣燙、水煮牛肉等川菜。餐廳最近進行開業優惠，最平$54就可以食到招牌酸菜魚，更有彩虹冰粉等特色甜品，即看新店詳情。

深水埗新開粉紅酸菜魚！$54起歎一人酸菜魚、水煮牛肉、彩虹冰粉

深水埗最近新開一間酸菜魚餐廳「Moto Mala 口麻天辣」，新品牌由香港「姚姚酸菜魚」管理團隊開設，主打各款正宗酸菜魚，例如天花頂酸菜魚、川味水煮魚、酸甜清新番茄魚等，更提供麻辣燙、水煮牛肉等菜式。餐廳近日推出開業優惠，最平$54起就可以歎到好味酸菜魚，非常抵食！

（官方提供）

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

餐廳設於深水埗V Walk商埸內，整體裝潢以粉紅色作為主題，外牆設計特別找來香港插畫家「傭仔日記 Maid's diary」，以插畫方式重新演繹酸菜魚，由外到內都充滿少女氣息，非常吸睛；店內亦提供吧台，並設有多個單人座位。

提到餐廳招牌菜，當以「天花頂酸菜魚」莫屬，嚴選刺少肉多的新鮮鱸魚，並以耗時5至6個小時熬制的秘製湯底，味道鮮香濃郁，並集合麻、辣、香、酸四味於一身，酸爽開胃；亦有「川味水煮魚」、「酸甜清新番茄魚」等口味，任君選擇。

此外，餐廳亦提供「海鮮麻辣燙」、「噴火水煮牛肉」、「獨門秘製麻辣豬手」、「秘醬口水雞」等多款道地川菜小食。款款定價親民，午市及晚市套餐價格由$88至$138，每份套餐包括主菜、涼菜及白飯，晚市更將額外送是日小食一份，性價比甚高。

+ 1

為慶祝新店開業，餐廳將同步推出開業優惠，由即日起至4月23日，只要讚好官方Facebook或追蹤官方Instagram，即可享第2份套餐半價優惠，適用於午市及晚市時段，低至$54即可享用招牌酸菜魚。由4月24日起至4月30日，午市及晚市時段惠顧即送飲品一杯，大家記得把握機會！

Moto Mala 口麻天辣 詳情

地址：深水埗深旺道28號V Walk 2樓127-128號舖

營業時間：12:00 - 22:00

電話：3907 0383

*優惠詳情以官方Facebook及官方Instagram為準。

