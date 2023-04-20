沙田凡爾賽宮展開幕！由即日起，沙田文化博物館舉行凡爾賽宮展覽。凡爾賽宮是享負盛名的世界遺產，也是藝術愛好者的夢幻必訪地！渴望親身前往參觀，卻無暇出國，不妨去香港文化博物館、凡爾賽宮及法國五月藝術節合作舉辦的「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽！

沙田文化博物館凡爾賽宮展覽開幕！360度全景、踏單車遊法國宮殿

香港文化博物館舉行「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽，為全球首個以介紹世界文化遺產凡爾賽宮為主題的虛擬展覽。與平常看的宮廷展不同，採用了先進科技及互動裝置，將視聽嗅覺等多重感官刺激融入展覽場景，以沉浸式展覽的方式去展示凡爾賽宮，令參觀者有親臨其境的感受，非常值得一看！

（ 圖片來自 GovHK香港政府一站通官網 ）

「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽分為六個主題，包括：時空穿梭、凡爾賽宮之輝煌璀璨、凡爾賽宮之百年藝韻、凡爾賽宮之自然景觀、凡爾賽宮之創新及凡爾賽宮一日遊。透過超高清的360度全景映像，向觀眾展示凡爾賽宮最著名的廳堂，例如鏡廳、法式園林、王后瑪麗．安托瓦奈特的寢室等，一窺這座宮殿的璀璨美景，同時認識凡爾賽宮的輝煌歷史。

此外，展場還特設多感官體驗裝置，讓人可聽到由科技重構的路易十四說歡迎話語、嗅到由法國著名調香大師為凡爾賽宮調制的獨特香氣，名為「皇家喜悅」的香氣，以及踏着自行車互動裝置瀏覽王家庭園的自然美景等，令人以嶄新角度，體驗古蹟之美。

虛擬凡爾賽宮之旅

入場費：成人$10；長者、全日制學生或殘疾人士$5；團體票$7

展覽日期：即日起至2023年7月9日

開放時間：10:00 – 18:00（逢星期一，三至五）；10:00 – 19:00（逢日、六）;（逢星期二休館）

地點：香港文化博物館一樓專題展覽館三、四及五

電話購票：3166 1288

網上購票： www.urbtix.hk

