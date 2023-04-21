元朗美食｜元朗$49甜品放題！1個鐘任食芋圓/麻糬　送墨汁炸雞

元朗美食多不勝數，除了港式小食，亦有亞洲各地的料理。而在鳳翔路，則有一間台灣菜館正提供甜品放題優惠。只要$49，大家則可以任食芋圓、麻糬、吐司等台式甜品，還可任點台式茶飲解渴！餐廳更會送出特色小食，喜歡台灣菜的朋友不要錯過！

元朗美食｜元朗小店$49甜品放題！1個鐘任食芋圓/麻糬 送墨汁炸雞

位於元朗鳳翔路的元朗美食小店「台灣羅東肉焿番」近日推出「甜品銅鑼燒」放題。光顧放題的朋友可於1小時內任食、任飲各種台式甜品以及茶飲。

甜品方面，有芋圓、麻糬、吐司以及銅鑼燒可供選擇！芋圓系列的甜品可選擇以冷或熱的形式呈上，適合口味不同的朋友。麻糬則有芝麻、花生2種經典口味可供選擇。

吐司的口味也不少，有椰香奶酥、朱古力、香蒜3種。而銅鑼燒較為特別，由店舖自家製作，大家可揀選紅豆餡或台式感覺較重的芋泥餡作銅鑼燒的材料。

飲品方面，大家可以任飲古早冬瓜茶或高山烏龍茶，一解暑氣。除此之外，餐廳會於會向客人送出1份墨汁炸雞。墨汁炸雞的黑漆漆的造型相當特別，配上小店自家製的火龍果蜂蜜果醋醬，顏色上有著強烈對比，非常特別！

放題$49一位，供應時間為週一至五的12:00-16:30，最遲可於15:30入座。餐廳接受預訂，怕人多而要失望而回的朋友，可以預先致電餐廳訂座！

台灣羅東肉焿番

地址：元朗鳳翔路69號建輝大廈地下4-5號舖

放題供應時間：週一至五 12:00-16:30（最遲可於15:30入座）

電話：61125353

