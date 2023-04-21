【catalog】佛系肥仔Bobby Hill產品登場！catalog最新推出逾50款Bobby Hill產品，涵蓋多款BobbyT恤、內褲、襪子及配件，多款怪趣造型設計非常難得，期間將設限定優惠，最平$49就可以入手！

catalog推逾50款佛系Bobby產品！Bobby探頭內褲、$49起入手T恤/襪

香港都可以買到佛系肥仔Bobby Hill產品！catalog最新推出超過50款全新美國動畫《King of the Hill（一家之主）》產品，包括多款印有主角Bobby Hill的T恤、褲款、襪子、配件等，款款設計獨特，部分更難得涵蓋Bobby父親及其他角色。

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（好食玩飛/香港01 攝）

今次產品包括多款Bobby Hill短袖T恤，例如Bobby掩面造型、大頭造型、哭泣造型等，涵蓋Polo T恤、牛角T恤、間條T恤、短袖恤衫外套等不同版型，適合不同配搭，而且男女款均可以穿搭，同時推出童裝系列，每件售價$299起。

褲款方面，Bobby探頭造型內褲絕對是整個系列產品的亮點，設計相當搞笑。此外，亦有其他造型短褲，每件售價$259起。另外亦有各款可愛長襪，涵蓋不同表情的Bobby，每對售價$49起。

此外，多款搞怪配件同樣受歡迎，包括有大頭Bobby拖鞋、腰包、Cap帽、漁夫帽、書包等，更有父親Hank Hill造型杯，售價$159起。今次catalog會推出網店限定及會員85折優惠，更可以再額外減$100，買滿$1,000更將送限定襟章一套，Fans不要錯過喇！

更多Bobby Hill產品款式+價錢詳情如下：

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catalog King of the Hill系列產品 詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：catalog門店及網店

推廣優惠：網店及會員85折，額外$100折扣優惠

購買連結：請按此*買滿$1,000將送限定襟章一套。

*詳情請至官網或向職員查詢。