港女用12蚊店毛冷織可愛兔兔！網民勁讚功力深厚：以為12蚊店出品

【12蚊店】12蚊店貨類繁多，其中毛冷亦是不少針織人士至愛。最近有女網民發帖分享，自己使用12蚊店買來的毛冷，親手編織出可愛的兔兔公仔，獲得大批網民勁讚，不少人更以為是12蚊店專賣成品，功力相當深厚！

港女用12蚊店毛冷織可愛兔兔！網民勁讚功力深厚：以為12蚊店成品

最近有女網民於Facebook群組「12蚊店關注組」發帖，指自己使用12蚊店6球米白色毛冷，並「打孖兩條一齊鈎」，編織出一隻可愛白兔，並附上相片一張，指「本兔終於係拖延症主人嘅努力下，成功係兔年內誕生」。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：FB@12蚊店關注組）

從照片中可見，該白兔公仔體積頗大，配上一對長長下垂的耳朵，超級可愛，引來大批網民留言讚好。不少網民均表示「好靚」、「勁得意」、「唔講以為12蚊出品」；更有網民認為該白兔公仔「靚到可以攞出去賣」，甚至有人詢問價錢欲買來收藏。

+ 1

針織功力如此深厚，有網民更詢問樓主會否開班教學，獲回覆指「不過是興趣黎（嚟），未夠可以開班」。有網民亦笑言著樓主為兔兔改名，看來相當受歡迎，不過該公仔並非公開售賣，大家若想擁有不妨去學習一下針織，隨意發揮個人創意，製作一隻專屬公仔！