【便利店印花精品】全新迪士尼精品!便利店推出迪士尼100周年系列印花精品,包括米奇老鼠、唐老鴨、毛毛、衣夫人、鋼牙與大鼻、史迪仔、勞蘇及三眼仔8大角色登場,變身成得意3合1隨身扣袋,包括散紙包、環保袋等,即看換購詳情。

便利店推8大迪士尼精品!大頭散紙包+環保袋 唐老鴨/毛毛/三眼仔

7-11便利店最新推出迪士尼100周年系列精品,以「Match & Go扣住周圍遊」為主題,齊集8位人氣迪士尼及Pixar角色,包括米奇老鼠、唐老鴨、毛毛、衣夫人、鋼牙與大鼻、史迪仔、勞蘇及三眼仔,一共化身成8款「3 in 1隨身扣袋」套裝,迪士尼粉絲絕對不能錯過!

「3 in 1隨身扣袋」套裝分別設有2個設計款式,分別是「環保Tote套裝」及「Zip-Up Pouch套裝」,每款套裝包含3款不同用途及設計的隨身扣袋,更配有高質爬山扣,可混搭多款隨身扣袋於一身,可以隨時分拆並自由配搭,相當精美兼實用。

7-11迪士尼精品【1-4】「環保Tote套裝」:米奇老鼠、唐老鴨、毛毛及衣夫人

「環保Tote套裝」包括有大頭散紙包、環保袋、輕便卡片套及爬山扣。環保袋印有多個迪士尼角色暗花圖案設計之餘,更可以搭配迪士尼100周年特別版卡片套。

7-11迪士尼精品【5-8】「Zip-Up Pouch套裝」:鋼牙與大鼻、史迪仔、勞蘇及三眼仔

「Zip-Up Pouch套裝」包括有超萌大頭散紙包、拉鏈包、輕便卡片套及爬山扣。長形拉鏈包印上不同卡通人物,同樣可以搭配迪士尼100周年特別版卡片套,每款卡片套均印有銀色卡通人物剪影和「Disney100」標誌。

迪士尼「3 in 1隨身扣袋」套裝需以印花換購。印花活動將於2023年4月26日至6月6日間舉行,期間於7-11分店購物滿$20即可享印花一張,其後每$10可獲第二張,如此類推。

在2023年4月26日至6月9日期間,儲齊8個印花加$50,即可隨機換購「3 in 1隨身扣袋」1套;或儲齊12張印花加$88,隨機換購「3 in 1隨身扣袋」2套。yuu會員亦可於2023年4月26日起至6月6日期間,推廣期內以8,8000 yuu積分加$12,隨機換購「3 in 1隨身扣袋」1套。

此外,yuu會員以88,000 yuu 積分預訂限量特別版套裝1盒,可揀選喜愛款式,包括「Match & Go奇妙套裝」或「Match & Go夢幻套裝」,無需儲印花,即可輕鬆換領全套系列,每款限量各200盒(共400盒)。預訂日期由2023年4月26日至4月27日,並可以在2023年4月26日至5月2日兌換,每位客人最多可換領4盒。數量有限,換完即止。

7-11迪士尼精品 「3 in 1隨身扣袋」換購詳情

印花派發日期:4月26日(07:00起)至6月6日

換購日期:4月26日(07:00起)至6月9日

推廣地點:全線7-Eleven分店

換購方法:

1) 儲8張印花,加$50換購1套

2) 儲12張印花,加$88換購2套

3) yuu會員8,800積分,加$12換購1套

*隨機換購。

*詳情可前往活動網頁查詢。



7-11迪士尼「3 in 1隨身扣袋」限量特別版套裝 換購詳情

預訂日期:4月26日(12:00起)至4月27日

兌換日期:4月26日(12:00起)至5月2日

取貨日期:5月16日(07:00起)至5月22日

*每位客人最多只可換領4盒。

*數量有限,換完即止。