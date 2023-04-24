W酒店自助餐優惠！W酒店推出自助餐優惠低至65折，由即日起於指定網站預訂，自助午餐及自助晚餐人均最平$328起，歎到冰鎮龍蝦、麵包蟹、法國鴨肝批、蒲燒鰻魚、菇菌茶漬飯、日式千層葉鍋等；另推出母親節自助餐優惠，以及下午茶7折優惠，即睇自助餐優惠詳情！

W酒店自助餐優惠65折起！任食龍蝦/鴨肝批人均$328起 下午茶有7折

W酒店與Kkday推出消費券限定優惠，由即日起預訂W酒店自助餐低至65折，人均最平$328.5起，可以一次過歎到多款美食，自助午餐及自助晚餐都有份！另有母親節限定優惠及下午茶優惠，一於趁著母親節用美食孝敬媽媽！

W酒店KITCHEN自助餐「ITA-dakimasu 意日」供應多款海鮮，如冰鎮龍蝦、麵包蟹、藍青口等，另有多款日本料理，包括蒲燒鰻魚、菇菌茶漬飯、日式千層葉鍋等，不少得還有充滿意式風情的香檳煮青口蜆肉、意式香腸蛋餅、燉牛膝等。（款式輪流供應）

W酒店自助餐優惠【1】65折：「ITA-dakimasu 意日」自助午餐（2 位成人）

價錢：$657/組起，平均$328.5/位（原價: HK$964/2位）（包括原價加一服務費）

W酒店自助餐優惠【2】75折：「ITA-dakimasu 意日」自助午餐

價錢：成人$372/位 起（原價: HK$482/位）、小童$253/位起（原價: HK$328/位）（包括原價加一服務費）

用餐日期：2023年4月21日至5月31日

用餐時間：12:00-14:30



W酒店自助餐優惠【3】65折：「ITA-dakimasu 意日」自助晚餐（2 位成人）

價錢：$1,092/組起，平均$546/位（原價: HK$1,602/2位）（包括原價加一服務費）

W酒店自助餐優惠【4】75折：「ITA-dakimasu 意日」自助晚餐

價錢：成人$619/位起（原價: HK$878/位）、小童$389/位起（原價: HK$548/位）（包括原價加一服務費）

用餐日期：2023年4月21日至5月31日

用餐時間：18:00-21:30



另外，5月14日設母親節限定「Le Jardin de Maman」法式早午自助餐及自助晚餐，人均$670起。

W酒店自助餐優惠【5】75折：母親節限定「Le Jardin de Maman」法式早午自助餐（2 位成人）配無限任飲汽水及果汁

價錢：$1,510/組起，平均$755/位（原價: HK$1,954/2位）（包括原價加一服務費）

用餐日期：2023年5月14日

用餐時間：12:00-15:00



W酒店自助餐優惠【6】75折：母親節限定「Le Jardin de Maman」法式主題自助晚餐（2位成人）配無限任飲汽水及果汁

價錢：$1,340/組起，平均$670/位（原價: HK$1,734/2位）（包括原價加一服務費）

用餐日期：2023年5月14日

用餐時間：18:00-21:30



（Kkday）

今次W酒店優惠更包括7折WOOBAR「侘寂之美」日式雙人下午茶，人均$291起可以品嘗到11款精選鹹甜點，包括日式磯煮鮑魚配昆布啫喱、豆腐皮卷海膽醬蝦肉沙律、士多啤梨拿破崙及焙茶果仁慕斯蛋糕等。

W酒店下午茶優惠：7折「侘寂之美」日式雙人下午茶（15:00-17:00）

價錢：星期一至五$582/組，平均$291/位；星期六日及公眾假期$619/組，平均 $309.5/位（原價: HK$801/組）（包括原價加一服務費）

用餐日期：2023年4月21日至5月31日（星期一至日）



W酒店自助餐及下午茶優惠詳情

優惠期（預訂期） : 即日起至2023年5月31日23:59

地址：尖沙咀柯士甸道西1號香港W酒店6樓

預訂：請按此