自助餐推介!工作繁忙,趁假期不妨食個豐盛的自助餐,喪食生蠔、龍蝦、鮑魚來慰勞自己!近日,各酒店紛紛推出自助餐優惠,價錢比平時便宜!今次集合十大熱門酒店自助餐,各位萬勿錯過!

自助餐推介|10大必食酒店Buffet!麗晶/JW/帝京 任食龍蝦/生蠔

自助餐推介【1】麗晶酒店港畔餐廳

麗晶酒店翻新後重開後,港畔餐廳自助餐預約經常爆滿,人氣高企!自助餐供應超過70款海鮮,如皇帝蟹腳、北海道帶子、日本蒸鮑魚、新鮮紅蟹、新鮮龍蝦、海膽、虎蝦、三文魚子等,海鮮控必然大滿足!各國熱盤美食令人目不暇給,必食印式羊架、花雕鴨肝及自家製即做天婦羅!此外,餐廳瞭望180度維港海景,無敵靚景,別有另一番風味!

供應時段:星期日至四18:00-22:00;星期五、六及公眾假期17:30-20:00(第一節)/20:30-23:00(第二節)

價錢:星期日至星期四 成人$888、小童$448;星期五、星期六及公眾假期 成人$928、小童$478

地址:香港九龍梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下

訂座熱線:2313 2313

備註:收加一



自助餐推介【2】JW 咖啡室

JW 咖啡室的自助餐以高質見稱,除琳瑯滿目的新鮮海產、冷盤和沙律、日式手握壽司、刺身、即席切肉區、凍肉冷盤和沙律吧外,另一亮點就是有大量高級的中式熱葷,如片皮鴨、燜原隻南非鮑魚、花膠及海參,愛中菜的朋友就啱晒!此外,自家製甜品糕點賣相精緻,令人大飽口福!

供應時段:星期一至日 18:00至22:00

價錢:星期一至四 成人$778、小童$548;星期五至日、公衆假期及公衆假期前夕 成人$818、小童$568

地址:金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店5樓

訂座熱線:28108366

預訂方法:Klook備註:收加一

自助餐推介【3】港麗酒店咖啡園

咖啡園推出「海陸美饌尋味之旅」自助晚餐,主打豐富多元的環球海陸美食,可盡情品嘗豐盛海鮮,如新鮮波士頓龍蝦、加拿大鱈場蟹腳、生蠔、拖羅刺身等,更可於戶外燒烤區品嚐和牛肩扒及多款惹味烤肉,均由專業的廚藝團隊精挑優質食材巧製而成,還有指定啤酒、果汁及汽水無限添飲,多重味覺饗宴,定能滿足一眾愛吃之人!

供應時段:18:30-21:30

價錢:星期日至四 成人$798、小童$398;星期五至六及公眾假期 成人$838、小童$438

地址:香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座

訂座熱線:2822 8890

訂購方法:Klook|KKday備註:收加一

自助餐推介【4】帝京酒店花月庭

花月庭推出「紐西蘭深水小龍蝦.南歐海鮮」自助晚餐,任食來自紐西蘭與南極之間的深水小龍蝦,另有一系列由深水小龍蝦製作的南歐料理。此外,推廣期間每逢星期五晚更設即場黃鰭金槍魚席前解體表演,選用重約 40 公斤的原條直送黃鰭金槍魚,即劏即食,帶來最新鮮的吞拿魚刺身,讓一眾海鮮控大擦海中珍寶。此外,當然不少得多款配合主題設計而成的傳統意式甜品、健康又有「營」的甜點區、以及無限任享即開生蠔、長腳蟹、火炙龍蝦、燒牛肉等,實行讓你捧腹而回!

供應日期:即日起至 6 月 30 日

供應時段:17:45–19:45、20:00–22:00;或選擇全段時間18:00–22:00

價錢:星期一至四 成人$578、小童$358(每節);成人$718、小童$438(全段)

星期五至日、公眾假期及前夕 成人$638、小童$418(每節);成人$798、小童$508(全段)

地址:九龍太子道西一九三號帝京酒店二樓

訂座熱線:2622 6154

訂購方法:Klook備註:收加一

自助餐推介【5】萬麗咖啡室 - 海陸雙饗之旅

萬麗咖啡室推出「海陸雙饗之旅」自助餐,以肥美的六頭磯煮鮑魚及5-6款冰鎮海鮮,如蟹腳、青口、麵包蟹、各式壽司及刺身等,讓海洋珍味湧現於餐桌上。放眼陸上美饌,更有13款以和牛作主題的美食,有澳洲和牛、炙烤、牛壽司、烤和牛牛板腱、低溫慢燉和牛牛尾等,讓每一顆肆牛的味蕾都難以忘懷!

供應時段:18:30-21:30

價錢:星期日至四 成人$ 664.3、小童$389.3;星期五至六及公眾假期 成人$678.3、小童$406.3(網上商店 75 折優惠)

地址:香港灣仔港灣道一號

訂購方法:01空間(低至86折)備註:收加一

自助餐推介【6】帝苑酒店 雅苑座

在全港獨有的110呎高室內空中花園內用餐,彷彿置身於大宅後花園,晚餐更有現場音樂表演!酒店自助晚餐提供新鮮海鮮和各地美食,如波士頓龍蝦、法國麵包蟹、加拿大蟹腳、翡翠螺、凍蝦、藍青口等海鮮。雅苑座的甜品也非常出名,可嘗到20款自家製甜品,包括皇牌蝴蝶酥及雜果拿破崙、藍莓芝士餅、冰皮朱古力卷、Haagen-Dazs雪糕、意大利芝士餅、即製班戟及鮮甜水果等,款款精緻!

供應時段:18:30 - 21:45

價錢:星期日至四 成人$708、小童$548;星期五至六及公眾假期 成人$758、小童$412

地址:九龍尖沙咀東部麽地道69號

訂座熱線:2733 2030

備註:收加一

自助餐推介【7】8度海逸酒店 Café 8 Degrees

8度海逸酒店自助餐以CP值高見稱,自助午餐供應任食生蠔、青口、海蝦等海鮮,亦有冷盤、刺身、即切燒牛肉西冷、脆皮豬腩、燒羊脾、意式香草烤春雞、多款人氣招牌甜品及Movenpick雪糕等,食物種類非常豐富,人均最平$314起!

價錢:星期一至四 $598;星期五至日、公眾假期及前夕 $638

地址:香港九龍土瓜灣九龍城道199號

訂座熱線:2126 1988

訂購方法:01空間備註:收加一

自助餐推介【8】港島香格里拉 cafe TOO

cafe TOO 最近升級了晚市自助餐,推出多款貴價海鮮佳餚,可任食海鮮波士龍蝦、左口魚刺身及深海池魚等。cafe TOO 還與多間本地知名食府合作,可嘗到榮獲米芝蓮殊榮的一樂燒鵝之招牌脆皮燒鵝、安利魚蛋粉麵的魚蛋魚片頭麵,以及更多地道美食,非常豐富!

價錢:星期一至四 $768;星期五至星期日、公眾假期及公眾假期前夕 $798

限時禮遇:即日起至 4 月 30 日,以優惠碼「CT2023MAR」訂座可享 8 折優惠。

地址:港島香格里拉香港中區法院道太古廣場港島香格里拉 7 樓

訂座網址:https://www.shangri-la.com/tc/hongkong/islandshangrila/offer-detail/dining/savings-on-buffets/

備註:收加一



自助餐推介【9】九龍香格里拉 Café Kool

擁有12個開放式廚房即席炮製環球美食,主打高質的海鮮之夜,凍海鮮盤有睇頭,可嘗到原隻龍蝦(晚市限定,每人一隻)及任食即開生蠔!熱葷也同告出色,包括法式龍蝦湯、白酒煮青口、鮑魚魚肚羹、泰式紅咖哩炒蟹等正宗印度烤雞等,菜品種類繁多。

價錢:星期一至四 $728; 星期五至日及公眾假期 $758

限時禮遇:即日起至 4 月 30 日,以優惠碼「ZZTH2303」訂座可享 8 折優惠。

地址:香港九龍尖沙咀東麼地道 64 號九龍香格里拉閣樓

訂購方法:01空間(7折起)備註:收加一

自助餐推介【10】香港嘉里酒店 大灣咖啡廳

大灣咖啡廳推出「自然天成」可持續美食自助晚餐,主打有營美食,如自家菜園「里」的農場種植的有機香草及蔬菜、源自當地有機農場的新鮮蔬果與肉類產品、來自本土的可持續優質食材入饌,必嚐美食包括香氣四溢的黑松露燒雞、蜜汁叉燒、巴馬臣芝士輪即製凱撒沙律等,中西風味共冶一爐!享用美味佳餚的同時,也能實踐永續生活的環保概念。

+ 1

價錢:星期一至四 $708; 星期五至日及公眾假期 $808

地址:香港九龍紅磡灣紅鸞道 38 號香港嘉里酒店 3 樓

訂座熱線:2252 5246

訂購方法:KKday備註:收加一