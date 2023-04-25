屋企都可以變圖書館！最近有網民分享，自己於淘寶購入7款傢俬，其中包括一座3米高巨型書櫃，成功將客廳改造成藏書閣，並配有書櫃座墊、書櫃射燈等，不少網民直呼「大到好似圖書館」，認真犀利。

網民淘7大傢俬將客廳變藏書閣！3米高超巨型書櫃 大到好似圖書館

最近有女網民於Facebook群組分享，透過淘寶將家中客廳改造成藏書閣的經驗，前後購入了7件淘寶貨，當中以3米高整牆書櫃最為注目，體積龐大，尤如置身於圖書館中，令不少網民大感驚訝。屋主表示，該巨型書櫃長3米、高2.5米，櫃下部份設有座位及抽屜，從相片中可見，合共有多達42格櫃，可以放入屋內算是非常誇張。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：FB@Nicole Wu授權使用）

淘寶傢俬【1】整牆書櫃

屋主指出，書櫃「要自己組裝，有個好高級（個人覺得）嘅爆炸圖俾師傅，全部板喺實木，完全唔𠝹手，背板都好實淨唔喺紙皮feel. 全部板有晒label（標籤貼紙） 唔會錯，靠得住。裝修師傅唔熟手裝淘寶櫃用咗3、4個鐘裝好」，折合港幣$9,000有找，坦言一分錢一分貨，可以用於擺放自己珍藏10年的日本編織書，認為非常滿意。

淘寶傢俬【2】書櫃座墊

從相片中可見，書櫃雖然巨大，但由於貼實牆身，大廳仍然有不少活動空間。屋主表示，另外再加配了家用乳膠書櫃座墊，認為之前於另一間訂造過，直斥「好伏」，不過今次的座墊則甚為優質，平均每件$80左右（150cm x 26cm）。

（圖片來源：淘寶）

淘寶傢俬【3-4】風扇燈、書櫃射燈

由於客廳沒有窗戶，冷氣無法直接吹進屋內，屋主於淘寶發現一款52吋風扇燈（$600），既環境慳電，又方便照明；同時亦購入2枝長1.2米的書櫃射燈（$440/2枝），加強整體美觀。

（圖片來源：淘寶）

淘寶傢俬【5-7】上牆壁薄身書架、鞋櫃連櫈、四張櫈

除了大書櫃外，屋主亦買入一款上牆壁薄身書架，尤如置物架，可以擺放不同報紙、雜誌等，驟看頗有文青感覺。如此大個空間，檯櫈亦是必不可少，其中包括鞋櫃連櫈及一般木櫈，款式同樣典雅。

屋主指出，自己使用了一間惠州的集運倉，另外再買入一張大木檯、三張櫈、一張吧檯及一個衣帽架，包括上述所有大型傢俬，全部合共花費了$1,600運費，並可以送貨上樓，由下單到運用大約花了約一個月，大讚整體算是滿意，大家若有興趣裝修家居，不妨當作參考！