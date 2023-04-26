迪士尼100周年紀念版精品，迪士尼水樽公仔匙扣登場！便利店推出全港首套限量迪士尼100周年紀念版水樽公仔匙扣，涵蓋45款迪士尼及彼思人氣角色，包括米奇、唐老鴨、鋼牙與大鼻、小熊維尼、迪士尼公主、反斗奇兵系列等，即看迪士尼精品詳情。

迪士尼100周年︳米奇/反斗奇兵45款卡通 紀念版水樽公仔匙扣登場

迪士尼今年踏入100周年，7-11便利店獨家推出限量版迪士尼100周年紀念版水樽公仔匙扣（連飲用水），合共45款卡通公仔，涵蓋經典角色米奇、美妮、高飛、唐老鴨、鋼牙與大鼻、奧斯華，還有小熊維尼系列、迪士尼公主系列、反斗奇兵系列等，將一連5個星期，每周輪住出場。

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由即日起至5月30日，45款迪士尼及彼思人氣角色產品將陸續於7-11和大家見面，每周會推出9 款角色，合共推出5輪，售價$78/件起。迪士尼100周年紀念版水樽公仔匙扣款式如下：

迪士尼水樽公仔匙扣第一回【1】迪士尼經典角色系列

+ 6

推出日期：4月26日至5月2日

角色款式：唐老鴨、米奇老鼠、美妮老鼠、阿積、高飛、布魯托、鋼牙奇奇與大鼻帝帝、奧斯華

迪士尼水樽公仔匙扣第二回【2】迪士尼經典卡通童話系列

+ 6

推出日期：5月3日至5月9日

角色款式：小熊維尼、跳跳虎、豬仔、伊唷、史迪仔、小甘、小飛象、小木偶皮諾丘、小鹿斑比



迪士尼水樽公仔匙扣第三回【3】迪士尼公主系列

+ 5

推出日期：5月10日至5月16日

角色款式：愛麗兒、貝兒、白雪公主、灰姑娘、茉莉公主、愛麗絲、奇妙仙子、艾莎、安娜



迪士尼水樽公仔匙扣第四回【4】迪士尼動畫角色系列

+ 6

推出日期：5月17日至5月23日

角色款式：毛毛、大眼仔、阿 Boo、阿愁、茱迪、力克、小白、妙妙貓、富貴貓



迪士尼水樽公仔匙扣第五回【5】反斗奇兵系列

+ 6

推出日期：5月24日至5月30日

角色款式：三眼仔、巴斯光年、翠絲、胡迪、小叉、抱抱龍、火腿、勞蘇、彈弓狗



由即日起至5月30日，市民可以於7-11門店選購，每件售價$78，買2件則$118。至於yuu會員，在2023年4月26日至5月30期間，推廣期內以8,000 yuu積分加$25，可選購心愛紀念版水樽公仔（連飲用水），獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由2023年4月26日（上午7時）至6月6日，但需視乎貨品推出日期及分店現貨數量而定。

7-11迪士尼100周年紀念版 水樽公仔匙扣 詳情

換購日期：即日起至5月30日

推廣地點：全線7-Eleven分店

價錢：

1) $78/件，$118/2件

2) yuu會員8,000積分，加$25換購

*詳情可前往活動網頁查詢。

