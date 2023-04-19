OK便利店4月免費送即磨咖啡　限定1日！設全新自助咖啡區一律$15

撰文：溫藹紅
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【便利店優惠】OK便利店免費派咖啡！OK便利店指定分店將於4月免費派即磨咖啡，優惠僅限一日，今次分店更開設全新自助咖啡區，提供美式咖啡、意大利鮮奶咖啡、朱古力等飲品，一律$15，即看優惠詳情。

OK便利店4月免費送即磨咖啡　限定1日！設全新自助咖啡區一律$15

OK便利店尖東新文華中心分店，將增設全新的「Coffee and Fresh Bakery」自助咖啡區，提供不同高品質的即磨咖啡系列，包括美式咖啡、濃黑咖啡、意大利鮮奶咖啡、意大利泡沫咖啡、朱古力泡沫咖啡等，更有非咖啡類別如朱古力等，每杯只售$15，相當抵飲。

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（圖片來源：OK便利店 ）

為響應OK便利店全新的自助咖啡區，分店推出免費派咖啡活動，於2023年4月24日，由中午12時至下午2時，OK便利店尖東新文華中心分店，將舉行免費即磨咖啡試飲活動，限量100杯，送完即止。

此外，自助咖啡區亦提供各款新鮮麵包及三文治，優惠組合只需加$10，便可以換購即磨咖啡一杯，涵蓋任何口味。大家有興趣記得不要錯過！

OK便利店 免費送即磨咖啡活動詳情

推廣日期：2023年4月24日（12:00 - 14:00）
推廣地點：OK便利店尖東新文華中心分店*
地址：尖東科學館道14號新文華中心地下37-39,50-53&55舖
*Coffee and Fresh Bakery自助咖啡區。

OK便利店免費派咖啡日期？

OK便利店免費派咖啡將於2023年4月...詳情瀏覽內文

OK便利店免費派咖啡分店地址？

OK便利店免費派咖啡將於尖東新文華中心分店舉行...詳情瀏覽內文

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