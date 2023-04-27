小熊維尼粉絲留意！小熊維尼3D八達通就快有得買。八達通推出全新2款小熊維尼立體成人八達通配飾，其中包括經典抱抱蜜糖罐款，今次更難得有維尼抱小豬款式，非常可愛，即看小熊維尼八達通換購詳情！

小熊維尼3D八達通2款全新立體配飾 抱抱蜜糖罐款/維尼親密抱小豬

（資料圖片）

八達通最新推出2款小熊維尼立體成人八達通配飾，分別是抱抱蜜糖罐款，以及抱抱小豬款式，並均配有蜜蜂或蜜糖罐吊飾，非常可愛！精美又實用，可以扣在手袋上，隨時隨地都方便攜帶！

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小熊維尼八達通【1】小熊維尼成人八達通配飾 ─ 抱抱蜜糖罐 $188

小熊維尼八達通【2】小熊維尼成人八達通配飾 ─ 抱抱小豬 $188

全新2款「小熊維尼3D八達通配飾」系列，每款售價$188，將由即日起上午10時至5月2日下午5時，於八達通 App優先預訂，兼享免郵費優惠，預訂產品將於5月19日開始由香港郵政陸續派遞。每個八達通銀包賬戶每款限購1個。

此外，此系列亦會於5月10日上午7時起，於全線7-11便利店公開發售，每款售價同樣$188，小熊維尼粉絲們記得把握機會！

小熊維尼八達通 3D八達通配飾 詳情

預購日期：4月27日（10:00）至5月2日（17:00）

預購地點：八達通App（每個八達通銀包賬戶每款限購1個）

公開發售日期：5月10日（07:00起）

公開發售地點：全線7-11便利店

售價：每款$188

*詳情請向官方查詢。



配飾尺寸：約 6.1cm（高） x 4.7cm（闊）x 4.3cm（厚）

掛鏈尺寸：約 16cm（長）

