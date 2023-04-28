五一黃金周想去旅行的朋友要注意了！城巴口岸路線、機場快線宣布由明天（4月29日）起將加強多條行經港珠澳大橋香港口岸的城巴機場快線A線及口岸路線服務。與此同時，新巴「人力車觀光巴士」也會加推平日夜晚班次，不論往返內地、出國或本地玩都更快捷方便！

城巴口岸路線加密每10分鐘一班 新巴觀光開蓬巴平日夜晚有得搭！

城巴口岸巴士加密 最密每10分鐘一班

往返內地方面，城巴將加強口岸路線服務，包括深圳灣口岸的B3、B3A、B3X號線、港珠澳大橋香港口岸的B5及城巴機場快線A線，以及香園圍口岸的B7及 B8號線，最密每10分鐘一班，大大節省候車時間！

城巴口岸巴士加密，最密每10分鐘一班。（照片由城巴提供）

A23擴展至九龍塘、石硤尾、美孚

至於到外國旅行，城巴由4月29日起恢復A23機場快線，逢星期六、日及公眾假期提供服務。過往由慈雲山（北）開出，途經鑽石山、竹園、橫頭磡、九龍塘、石硤尾、深水埗、長沙灣及美孚，加強九龍區往返機場及港珠澳大橋香港口岸的交通網絡。

慈雲山（北）開出的班次服務時間︰星期六、日及公眾假期，早上8:10-晚上8:10，每30分鐘一班；機場開出的班次服務時間︰星期六、日及公眾假期，早上11:10-午夜12:10，每30分鐘一班。全程車費港幣$39。

由4月28日起，城巴將以全新行車路線行走 機場快線，擴展服務至九龍塘、石硤尾及美孚。（照片由城巴提供）

人力車觀光巴士 新增平日晚間服務

此外，新巴「人力車觀光巴士」 ，旅客可以乘開蓬巴遊覽香港。H1、H2號線會由5月2日起新增平日服務時段配合「你好， 香港！」旅遊活動。

H1號線︰星期一至五，由中環（天星碼頭）開出，服務時間為晚上6:00-7:00。

H2號線︰星期一至五，由尖沙咀（漢口道）開出 ，服務時間為晚上7:30-8:30。

新巴「人力車觀光巴士」將新增平日晚間服務，向到港旅客展現香港魅力。（照片由新巴提供）