香港好去處｜5月展覽6大推介！必睇凡爾賽宮展、《殭屍》造型道具

香港好去處，香港5月展覽推介！踏入5月，香港各大機構推出不同特色展覽，除了繼續展出一代巨星張國榮「哥哥」珍藏品展覽外，更有超人氣的凡爾賽宮藝術展覽、限定電影美術及服裝造型展等，可以飽覽《重慶森林》、《殭屍》等經典造型及道具，即看5月展覽推介詳情。



香港5月展覽6大推介

1. 香港故宮文化博物館：金彰華彩——夢蝶軒藏古代金器

香港故宮文化博物館舉辦近年香港最大型的古代金器展覽。香港故宮文化博物館有「金彰華彩——香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」特別展覽，將展出200多件（或套）由夢蝶軒主人兼收藏家盧茵茵與朱偉基所捐贈及收藏的古代中國金器，包括有歐亞草原、吐蕃及中原地區的黃金飾物，部分有逾3,000多年歷史，展現精湛的黃金工藝技術成就。

更多展覽日期及詳情如下：

2. 沙田香港文化博物館：「繼續寵愛・張國榮紀念展」

沙田香港文化博物館舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，活動由張國榮3位生前摯友包括陳淑芬、張叔平及夏永康擔任客席策展人，透過張國榮的經典舞台服飾、唱片及影視項目、歌影視獎項及個人藏品等，展示及回顧「哥哥」在音樂、電影等方面的傑出成就，以及展示他對流行文化的影響，絕對值得一覽。

(圖片來源：沙田文化博物館）

沙田香港文化博物館：「繼續寵愛・張國榮紀念展」詳情

日期：即日起至10月9日

地點：香港文化博物館二樓（展示空間）

開放時間：

10:00 - 18:00（星期一、三至五）

10:00 - 19:00（星期六、日及公眾假期）

逢星期二休館 (公眾假期除外）

費用：免費入場



3. 香港藝術館：米羅的詩想日常

由康文署主辦，香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助，香港藝術館及巴塞隆拿胡安‧米羅基金會共同籌劃的「米羅的詩想日常」展覽，將展示20世紀抽象藝術大師米羅的94件藝術作品，包括繪畫、雕塑、素描、紡織品、石版畫、海報和影像資料，其中許多作品來自米羅本人於1975年成立的巴塞隆拿胡安‧米羅基金會。

所有門票於7日前開始在城市售票網售票處及香港藝術館或其他指定地點的自助售票機預售。博物館通行證持有人在有效期內免費憑證入場。

（圖片來源：香港藝術館）

香港藝術館：米羅的詩想日常 詳情

展覽日期：即日起至6月28日

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館 - 2樓專題廳

開放時間：

10:00 - 18:00 (逢星期一至三、五)

10:00 - 19:00 (逢星期六、日及公眾假期)

逢星期四休館 (公眾假期除外）

收費：

$30（普通）

$15（學生、長者、綜援人士、殘疾人士及其看護人）

免費（持博物館通行證）



4. 香港文化博物館：「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽

沙田凡爾賽宮展開幕！香港沙田文化博物館舉行「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽。凡爾賽宮是享負盛名的世界遺產，也是藝術愛好者的夢幻必訪地。渴望親身前往參觀，卻無暇出國，不妨去香港文化博物館、凡爾賽宮及法國五月藝術節合作舉辦的「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽。

（ 圖片來源：GovHK香港政府一站通官網 ）

更多展覽日期及詳情如下：

5. 香港文化博物館：「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」

香港文化博物館將聯合香港電影美術學會舉辦「無中生有 － 香港電影美術及服裝造型展」，展出一系列香港電影中重要的美術及服裝造型，當中包括林青霞於《重慶森林》（1994）中的走私女郎造型、張曼玉於《英雄》（2002）中穿著的紅色古裝、吳耀漢於《殭屍》（2013）中的殭屍造型及道具羅庚，及邵氏電影製片廠佈景設計資料冊等，

展覽將透過一系列經典服飾造型、道具、場景設計、手稿圖、行業用具、影片及重構工作間等，引領觀眾走進電影幕後世界，並加深認識香港電影文化的特質，大家有興趣記得不要錯過！

香港文化博物館：「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」詳情

展覽日期：即日起至9月4日

地址：香港文化博物館

開放時間：

10:00 - 18:00 (逢星期一、三至五)

10:00 - 19:00 (逢星期六、日及公眾假期)

逢星期二休館 (公眾假期除外）

收費：

$10（成人標準價）

$7（團體票 - 20人或以上團體）

$5（全日制學生、長者、殘疾人士及一名同行照料者）

免費（持博物館通行證）



6. 香港太空館：先鋒號星際之旅

香港太空館舉辦「先鋒號星際之旅」展覽，由即日起至5月29日，展覽將介紹在上世紀70年代升空的兩艘先峰10和11號太空船。美國太空總署於1972年及1973年先後發射先鋒10號和先鋒11號太空船，旨在穿越小行星帶，拍攝木星、土星，以及研究太陽風、宇宙射線和太陽風層等。

雖然先鋒及太空船分別於2003年及1995年與美國太空總署失聯，不過仍然攜帶着代表全人類的「宇宙瓶中信」離開太陽系，展覽將回顧先鋒號的技術、旅程和發現及對日後太空探索的影響。

香港太空館：先鋒號星際之旅 詳情

展覽日期：即日起至5月29日

地址：香港太空館大堂

開放時間：

13:00 - 21:00 (逢星期一、三至五)

10:00 - 21:00 (逢星期六、日及公眾假期)

逢星期二休館 (公眾假期除外）

收費：免費入場

