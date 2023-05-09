旺角日系按摩店推介！位於旺角一間全新裝潢的日系按摩店「鈴.靜心足浴 Lynn Massage」，環境採用簡約木系設計，並提供各類按摩，其中包括自家製茶樹油按摩、古法泡醋足浴等，不但有助排毒，更具護膚之效，最平$228起按足50分鐘，性價比甚高！

旺角日系按摩店新裝潢！必試自家製茶樹油按摩、$228起歎足底護膚

位於旺角鬧市區的日系按摩店「鈴.靜心足浴 Lynn Massage」，早前完成內部擴張裝修，並重新開業。小店距離旺角、油麻地、旺角東等港鐵站，僅需大約10分鐘路程，位置相對方便，旺中帶靜。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

按摩店主打簡約日系風格，外部以木系作裝潢主題，門外設有一張小木櫈，於鬧市中別樹一幟。甫進入店內，內部配搭和風裝潢，可以看到大堂設有多張舒服按摩椅，採光十足，而且環境舒適開揚。

按摩店設有2層，舒適明亮之餘，設備亦非常齊全，提供1至3人的獨立房間，當中包括4間單人房、1間雙人房，以及1間3人房，環境乾淨衞生，而且私隱度頗高，地方寧靜，不論是單人匹馬，抑或與朋友、家人及另一半結伴前往「鬆一鬆」都甚為適合。

店家提供各類型按摩，包括足底按摩、頭肩頸按摩、全身按摩、活能熱石按摩等，最平$228起就可以按足50分鐘，其中必試的是店家自家製茶樹油護膚按摩，可以幫助消炎排毒及緩解疲勞，更有護膚功效，有助提升皮膚質感，即使敏感肌膚或患有濕疹的朋友都適用（對茶樹油敏感者除外）。

除了自家製茶樹油外，店家亦提供自家製的古法泡醋足浴按摩，配合天然中藥，不但有助去除腳氣，更有去角質及護膚美白之效， 愛美的女士們絕不容錯過！此外，按摩過程店家會提供朱古力及玄米茶等飲品，大家在放鬆之際，更可大歎免費飲品，非常貼心。

最近「鈴.靜心足浴 Lynn Massage」更推出5月按摩優惠，包括平日星期一至五，可以$398按雙腳（75分鐘）及頭肩頸（25分鐘），或以$438按雙腳（50分鐘）及全身指壓（50分鐘）；至於周未惠顧任何正價按摩療程100分鐘或以上，更可享有9折優惠。大家想揼骨鬆一鬆記得把握機會喇！

鈴.靜心足浴 Lynn Massage 詳情

地址：旺角窩打老道31-39A號翠園大廈3號地舖

營業時間：11:00 - 23:00

Whatsapp：9179 7488

電話：2310 8800

